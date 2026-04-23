יועץ המשכנתאות מרטין בוקסדורף "הבולדוג" מתארח באולפן הפודקאסטים של ערוץ 7 לשיחה נוספת, והפעם על סדר היום השקעות כלכליות.

לשאלה הראשונית היכן נכון להשקיע סכום כסף שהצטבר ונחסך, משיב בוקסדורף לאחר שהוא עורך חלוקה בין מי שהוא מגדיר כאנשי נדל"ן למי שהוא מגדיר כ'אנשי כסף'. מניסיונו האישי הוא מספר על האופן בו הוא רואה את הסוגיה ואת הקושי האישי שלו ברעיון רכישת עוד דירה. העיסוק בשוכרים, בתיקונים ובסוגיות דומות נוספות מרחיקות אותו מאפיק ההשקעה הזה, ועוד לא הזכרנו את הבקשות המיוחדות להמתין עם הפקדת הצ'ק כמה ימים וכו'. "אני לא מעוניין להתעסק עם הדבר הזה", הוא אומר.

מבלי להוות ייעוץ פיננסי של ממש, בעיקר מאחר וייעוץ שכזה צריך להיות פרטני ומותאם לכל משקיע בפני עצמו, מתייחס בוקסדורף לאפיקי ההשקעה הרבים הקיימים בשוק באופן מותאם לרמת הסיכון שהלקוח מעוניין בה. "אם זה בחור צעיר בגיל עשרים, לוקחים קופת גמל להשקעה, שם הכול במסלול מניות ברמה הכי גבוהה שיש, כי סטטיסטית עד גיל 50-60 אם השוק ייפול פעמיים או שלוש עדיין יש הרבה זמן להרוויח".

לדבריו, רבים מתקשים להבין שהשקעות הן תמיד מוכוונות לטווח ארוך ולא לחודשיים או שנה. ההשקעה היא או לטווח בינוני של 7-10 שנים או לטווח ארוך. "פחות מזה, לא יקרה מספיק כדי שתרגיש את התשואה".

"בגיל צעיר לוקחים את מקסימום הסיכון במניות ונותנים לזמן לעשות את שלו. בגיל מתקדם יותר אפשר ללכת למכשירים פיננסיים דומים לקופת הגמל שהיא חצי מניות וחצי אגרות חוב, משהו סולידי יותר, או קרן נאמנות או קרן כספית שהיום רבים אוהבים". קרן נאמנות שכזו צפויה להשיא 4-5 אחוז בשנה, "שזה מכובד", וזאת בעיקר אל מול מה שמציעים הבנקים, כ-2.2 אחוז, "שזה פשו לא שווה", אומר בוקסדורף.

בהתייחס לצעירים שב בוקסדורף ומדגיש את חשיבות אורך הרוח והיכולת להשאיר השקעה לטווח זמן ארוך, אך מאחר וצעירים צפויים להזדקק לכסף לרכישת דירה וכיוצא באלה, נכון לחלק את הסכום לשני אפיקים, כזה לטווח ארוך ולטווח קצר.

בגילאים מבוגרים יותר מבנה הפיצול שונה. הרוב מושקע בקרן כספית או קרן נאמנות שמניבה 4-5 אחוזים, חלק משאירים באפיק סולידי כדי שיהיה סכום כסף נזיל, ולמעוניינים ניתן להשקיע חלק קטן במניות.

בהמשך הדברים מתייחס בוקסדורף לתעלומת תנודות הדולר שאיש אינו יכול להעריך אם יחזור לרדת או יחזור לכוחו. לתנודות הללו השלכות עבור האזרח הרוכש חופשה במחיר זול יותר, אך עבור מי שמייצא סחורה המשמעות הפוכה מאחר והתשלום שיקבל יהיה בדולרים.