השר סמוטריץ' בישיבת שדרות צילום: באדיבות המצלם

שר האוצר בצלאל סמוטריץ', התארח יחד עם סיעת הציונות הדתית, בישיבת ההסדר בשדרות לקראת ימי הזיכרון והעצמאות.

"נגיד הלל לקב"ה בהודאה עצומה על הקומות הרבות שנוספו השנה לעצמאות שלנו. מיד אחרי ההודאה הגדולה נמשיך לבקש מריבונו של עולם קומות נוספות של עצמאות", אמר השר סמוטריץ' לתלמידים ולרבנים.

הוא הדגיש "זה תלוי רק בנו. עזה צריכה להיות עיר יהודית עם התיישבות ישראלית. האויב צריך לצאת ממנה ולחפש את מזלו במדינות אחרות בעולם - וכך צריך להיות גם ביהודה ושומרון".

ראש ישיבת ההסדר, הרב דוד פנדל, אמר "אנו מלאי הכרת הטוב לציונות הדתית. אתם מבצעים את השליחות שלנו בהרבה תחומים: בחוות החקלאיות, בשינוי ביש"ע שעליו לבד יש לגמור את ההלל, בכלכלה וההשפעה האדירה על המדיניות כפי שמעולם לא הייתה, במוסדות תורה ובמוסדות תקומה לחברה הישראלית. אנחנו עומדים מאחוריכם ואתם מייצגים אותנו נאמנה".

צילום: באדיבות המצלם

