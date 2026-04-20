בין החוזרים לשא-נור, הישוב שנעקר לפני כעשרים שנה בצפון השומרון, נמצאים גם יוסי דגן, ראש המועצה האזורית שומרון ורעייתו אוריה שנעקרו מביתם כזוג צעיר וכעת מתרגשים לשוב.

"אנחנו חוזרים לבית שלנו אחרי עשרים שנה שבהן חיכינו, חלמנו וקיווינו וסוף סוף זה קורה", אומרת אוריה ומשחזרת: "גורשנו מכאן כזוג צעיר לפני עשרים שנה ואנחנו חוזרים לכאן עם ארבעת ילדינו, מאושרים".

לדבריה מוסיף יוסי: "אנחנו מתרגשים התרגשות לאומית כי אנחנו יהודים ועם ישראל מנצח היום, אחרי עשרים שנה". על ההתרגשות הוא מוסיף ומספר: "אתמול בלילה לא יכולתי להירדם. מאז שגורשנו מכאן, מאז שהרימו אותנו בכוח וגררו אותנו מהמצודה, לא הפסקנו לחלום, להתפלל להיאבק ולפעול כדי לחזור לכאן יחד עם המשפחות המדהימות שחוזרות לישוב. ברוך ה' עם ישראל מנצח היום".

עוד מוסיף יוסי דגן ומזכיר את המראה הקשה בו כמאה וחמישים ערבים רקדו אז, לפני מעל עשרים שנה, לנוכח מראה העקירה וההרס כשבידיהם דגלי חמאס וחיזבאללה, וכעת, עם החזרה לשא-נור, הוא עובר דרך הכפר הערבי הסמוך מאחר וטרם הושלמה סלילת הכביש העוקף, ושם, בכפר, "נסענו עם כל המשפחה כשמאחורינו משאית הציוד, וכולם שם הסתכלו. אמרתי לה, את רואה, לפני עשרים שנים וחצי הם ראו ומחאו כפיים כשמוציאים משאיות החוצה, והנה עכשיו הם עומדים ורואים שהיהודים חוזרים לכאן".

"חזרנו לכאן והפעם לתמיד. הישוב הזה יהיה בעזרת ה' גדול יותר הרבה יותר. שא-נור הוא לב ארץ ישראל, מרכז ארץ התנ"ך, המקום שבו יוסף הלך לחפש את אחיו, אברהם אבינו עבר כאן, אליהו הנביא ואלישע. שא-נור הוא לב השומרון והאחיזה בו מחזירה את הביטחון לכל מדינת ישראל", אומר דגן ומדגיש את התיקון הגדול לאותו חילול ה' שבהוצאת יהודים מביתם ביד זדונית, כהגדרתו.

"אנחנו מתקנים לא רק את החרפה הלאומית אלא גם את הביטחון, כי כשהישובים יתפרסו יחד עם הכבישים והבסיסים הביטחון יחזור למדינת ישראל".

לדבריה הנרגשים מוסיפה אוריה דברי ביטחון ש"זו רק ההתחלה. עוד יקומו כאן עוד ישובים. הישוב הזה יגדל ויתרחב ויגיעו לכאן עוד ועוד משפחות". ברוח זו מספר יוסי כי כעת עולים לישוב 16 משפחות, ומשפחתו היא אחת מהן, וההיערכות במועצה האזורית היא לקליטת ועליית עוד משפחות, כמו גם הקמה מחודשת של גנים, כדים וישובים נוספים. "קיבלנו מהקב"ה הזדמנות שנייה. אנחנו מתרגשים ויודעים שהפעם שא-נור וצפון השומרון יצליחו. חזרנו הביתה".