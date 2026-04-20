הרב אליהו נפגש עם לוחמי המילואים שהודחו צילום: באדיבות המצלם

רבה של צפת, הרב שמואל אליהו, הגיע אמש (ראשון) למפגש חיזוק עם הלוחמים המודחים מגדוד המילואים של 'נצח יהודה' בעקבות התקרית עם כתב רשת CNN.

הרב שבחר בקו המשלב בין ביקורת נוקבת על הדרג הצבאי לצד קריאה בלתי מתפשרת להמשך שירות אמר "דיברתי עם הלוחמים, גיבורים מלאי עוצמה וחיות, ושאלתי מה קורה כשהצבא טועה? הרי לפעמים יש פקודות מוטעות מהפצ"רית, או מקצין כזה או אחר, אפילו לפעמים מהרמטכ"ל. התשובה היא שאנחנו עם צה"ל גם כשהוא טועה. לצה"ל יש תפקיד קדוש להציל את חיי האומה כולה".

הרב הוסיף כי המחויבות להגנת המדינה גוברת על כל מחלוקת פנימית, חריפה ככל שתהיה. "בלי ההגנה על ישראל, היינו עומדים בכל יום מול מה שקרה בשמחת תורה. אנחנו עם הלוחמים כדי לעצור את האויב ולשמור עלינו מפני מזימותיהם של איראן ואחרים. נגיד לפיקוד שהם טועים, ובעזרת השם נתקן את הטעות יחד, אבל לא נקרע בשום אופן את הצבא שיש לנו ויכוח איתו. אנחנו נתמודד, נתקן וננצח".

ביקורו של הרב אליהו הגיע אחר החלטתו החריגה של הרמטכ"ל, רב-אלוף אייל זמיר, להפסיק לאלתר את התעסוקה המבצעית של גדוד המילואים 941 (בוגרי 'נצח יהודה'), הגדוד הודח מהגזרה בעקבות תחקיר ראשוני של תקרית בכפר תייסיר, שבו נטען כי הלוחמים תקפו צוות צילום של רשת CNN. בצה"ל ביקשו להעביר מסר מרתיע נגד "התנהגות שאינה הולמת", אך בקרב הלוחמים התקבלה ההחלטה כפגיעה קשה במי שנמצאים בחזית הלחימה ביהודה ושומרון.