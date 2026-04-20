העימות החזיתי בין השר לביטחון לאומי, איתמר בן גביר, לבין היועצת המשפטית לממשלה, גלי בהרב-מיארה, מגיע שוב לפתחו של בית המשפט העליון.

השר הגיש היום (שני) באמצעות עו"ד דוד פטר בקשה דחופה לבג"ץ, שבה הוא מאשים את היועצת ב"שורה של הפרות בוטות" של החלטות שיפוטיות קודמות.

בלב הבקשה עומדת הטענה כי גורמי הייעוץ המשפטי פועלים בניגוד למתווה שקבע בית המשפט בנוגע לגיבוש נהלים ומינויים בכירים במשטרה, תוך ניסיון לקבוע עובדות בשטח באופן חד-צדדי.

לפי הבקשה, בית המשפט קבע כי השיח לגיבוש הנהלים יתקיים במתכונת מסודרת ובשיתוף נציג מטעם ראש הממשלה. בן גביר טוען כי בתוך פחות מ-24 שעות מהחלטת בג"ץ, הונחתה פגישת עבודה ללא תיאום מראש. הפגישה התקיימה ללא נציג ראש הממשלה וללא המשתתפים הרלוונטיים כפי שנדרש. בלשכת השר מכנים זאת "התנהלות כוחנית שחורגת מההסכמות שנקבעו בדיון".

סלע מחלוקת משמעותי נוסף נוגע להליך מינוי קצינים בדרגת ניצב. בבקשה מועלות טענות קשות על ניסיון של היועמ"שית להרחיב את סמכויותיה. בן גביר טוען כי הייעוץ המשפטי מנסה להפוך לגורם ש"מסנן" מועמדים עוד בטרם המלצותיהם מגיעות לשולחנו, צעד שלטענתו אינו מעוגן בדין או בנהלים הקיימים.

השר מבקש מבית המשפט להבהיר כי המינויים יתבצעו בהתאם לנוהג רב השנים - החלטה משותפת של השר והמפכ"ל על בסיס המלצת המפכ"ל, ולא על בסיס המלצת סגל הפיקוד הכללי בלבד.

בלשכת בן גביר תקפו בחריפות את היועצת המשפטית וטענו כי היא מנסה לשמר את כוחה למרות החלטות בית המשפט: "היועצת ואנשיה התבלבלו שוב, אבל הם לא מנהלים יותר את הישיבות. היא חוזרת בדיוק לאותו מקום שבו היא כשלה. השר לא יאפשר פגיעה בסמכויותיו ולא קביעת עובדות בשטח בניגוד להחלטת בית המשפט".