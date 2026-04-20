הרב הראשי לישראל, הרב קלמן בר, פרסם איגרת מיוחדת לציבור, המתייחסת למעבר בין יום הזיכרון לחללי צה"ל ונפגעי פעולות האיבה ליום העצמאות ה-78 למדינת ישראל.

הרב הראשי פתח את דבריו בהתייחסות למציאות הביטחונית המורכבת של השנה האחרונה, תוך שהוא מדגיש את הניסים שחווה עם ישראל. "אויבינו אשר קמו עלינו לכלותנו הוכו שוק על ירך... ראינו בעינינו ישועות גדולות ונפלאות".

האיגרת מדגישה את הנס ההיסטורי של הקמת המדינה מתוך החורבן האיום של יהדות אירופה. הרב ציין כי מדינת ישראל קמה מתוך "עשן הכבשנים", ומתוך אותו כאב עצום קם העם ושב לארצו - מהלך שאין לו אח ורע בתולדות העמים.

הרב הוסיף כי גם לאחר הקמת המדינה לא פסקו הייסורים, אך מתוך כל מערכה קם עם ישראל מאוחד.

הרב הגדיר את חללי צה"ל כקדושים ש"אין כל בריה יכולה לעמוד במחיצתם" והציע נחמה למשפחות בידיעה שיקיריהם זוכים למדרגה רמה בעולם הנצח. הוא הדגיש את החובה הלאומית לתמוך בפצועי המערכה הנושאים את מחיר המלחמה בגופם ובנפשם. בנוסף, הביע הכרת תודה עמוקה לחיילים המוסרים נפשם בתפילה לשובם בריאים ושלמים לבתיהם.

הרב סיכם את האיגרת בהתבוננות על הטובה שכבר נולדה - מדינה משגשגת, קיבוץ גלויות ופריחה רוחנית של בתי מדרש וישיבות. הוא הדגיש כי המפתח להמשך הניצחון והגאולה הוא הלכידות החברתית: "חובתנו לזכור כי כוחנו באחדותנו... יחד אין להם שבירה, ואחד אחד נשברים בנקל. אף ניצחוננו במלחמה תלוי באחדות. עלינו להרבות אהבה ואחווה, ולזכור כי אנשים אחים אנחנו".