אזור צפון-מזרח יפן נכנס היום (שני) למצב חירום בעקבות רעידת אדמה חזקה בעוצמה 7.4 שהתרחשה בים, סמוך לחופי מחוז אאומורי.

המכון הגיאולוגי של ארצות הברית דיווח כי מוקד הרעש היה במרחק של כ-115 ק"מ צפונית-מזרחית לעיר מיאקו.

בעקבות הרעש, פרסמו הרשויות ביפן אזהרת צונאמי חמורה לאזורי החוף, מחשש להגעת גלי ענק בטווח זמן מיידי.

ההערכות המוקדמות מדברות על גלי צונאמי שעלולים להגיע לגובה של עד שלושה מטרים, כאשר מחוז איווטה נמצא במוקד האיום המיידי. כלי התקשורת במדינה קטעו את השידורים וקראו לציבור באזורי החוף בצפון-מזרח המדינה לעזוב את בתיהם ללא דיחוי.

ראש ממשלת יפן, סנאה טקאיצ'י, עוקבת מקרוב אחר המתרחש ופרסמה קריאה דחופה לתושבים שנמצאים בטווח הסכנה. "אני מפצירה בכל מי שנמצא באזורי ההתרעה להתפנות באופן מיידי למקומות גבוהים יותר".

ראש הממשלה הוסיפה כי נכון לרגע זה הרשויות בודקות דיווחים על נזקים לרכוש ולנפש, אך טרם התקבלו אישורים רשמיים על נפגעים.