במעמד המרגש של חזרת המתיישבים לשא-נור, מעל עשרים שנה לאחר שנעקרו, פגשנו שורת שרים ואנשי ציבור שהגיעו לציין בהתרגשות את האירוע ההיסטורי.

"אנחנו זוכים למחוק את חרפת הגירוש מצפון השומרון", אמר באירוע שר האוצר ויו"ר 'הציונות הדתית' בצלאל סמוטריץ'. "אנחנו חוזרים עכשיו לשא-נור ואנחנו כבר עם גרעינים מתהווים לגנים וכדים, וגם ברצועת עזה נמחק את החרפה הגדולה של הגירוש, נשלים את כיבושה של הרצועה, ניישב אותה, ניישב את ארץ ישראל ונחזיר את הביטחון לכל מרחבי ארץ ישראל", אומר השר ומגדיר את מרחב שא-נור כרצועת הביטחון של עפולה וסביבותיה. "אנחנו מעבים פה את הביטחון של מדינת ישראל".

השרה אורית סטרוק, שרת ההתיישבות והמשימות הלאומיות, מספרת כי לאורך כל השנים שחלפו מאז הגירוש האמינה שיגיע רגע השיבה. "באמת האמנתי שאם יכולים לקלקל יכולים לתקן. הדבר היחיד שלא תכננתי הוא הבונוס שאני זו שאהיה שרת ההתיישבות ברגע המכונן הזה. מעבר לזה היה ברור שחלום הבלהות הוא שעם ישראל עוקר ישובים והדבר המתוקן הוא שעם ישראל בונה ישובים".

וגם לסטרוק ברור שהדברים לא יישארו בשומרון בלבד. "בעזרת ה' גם בעזה תהיה התיישבות וכל הסיפור של שטחי A ו-B צריך להיעלם מהעולם. הרשות הפלשתינית, שהיא נטע זר כאן ללא שום זכויות, צריכה להיעלם מכאן. בעזרת ה' אנחנו מתקדמים".

עוד מוסיפה סטרוק וקובעת כי מגמה זו של התיישבות ופריחה היא מגמתו של העם כולו המעוניין בכך בכל מאודו ומתקדם לכך. העלייה המחודשת לשא-נור, אומרת השרה, היא בזכות העם ש"דחף אותנו להיות עם התפקידים והסמכויות שיאפשרו לממש את רצון העם".

"זה אירוע מאוד מרגש", אומר חבר הקבינט השר זאב אלקין ומספר כיצד כח"כ צעיר החל את גיוס הכספים למטה חומש תחילה מתוך אמונה שהימים הללו עוד יבואו. "אף אחד לא האמין שזה יכול לבוא והנה זה הופך למציאות והישוב הזה חוזר למקומו ומוקם למעשה בפעם השלישית, ובעזרת ה' לנצח נצחים".

שר התיירות, השיכון והבינוי חיים כץ מגדיר את יום השיבה לשא-נור כ"יום גדול" ומציין כי "עשרים שנה חיכינו ליום הזה וגם אם הוא התמהמה הוא הגיע. אשרי העם הזה שזוכה ליישב מחדש את ארץ ישראל".

חבר הכנסת אריאל קלנר משחזר את המאבק על ישובי צפון השומרון ואת הקמת מטה חומש תחילה במגמה לחזור לצפון השומרון. "היום אנחנו מתקנים כאן את האיוולת ואת העוול הנורא שנעשו כאן. בעזרת ה' יקום כאן ישוב הרבה יותר גדול מהישוב שהיה כאן קודם. עם ישראל חוזר והרוח היהודית מנצחת את כל מי שמנסה לדכא אותה".