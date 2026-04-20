מיקי זוהר: הסברתי לחוקרים כיצד פועלת הפוליטיקה צילום: דוברות

שר התרבות והספורט, מיקי זוהר, פרסום בצהריים (שני) סרטון בעקבות חקירתו אתמול בלהב 433 בפרשת ההסתדרות.

"כפי שאתם יודעים - התבקשתי אתמול להגיע כדי למסור את גרסתי. עניתי לכל השאלות שנשאלתי, שלצערי הרב כולן היו סביב סוגיות פוליטיות טהורות. ניצלתי את ההזדמנות, כדי להסביר בהרחבה לחוקרים כיצד פועלת הפוליטיקה הישראלית מאז ומעולם ללא יוצא מן הכלל, וגם אצלנו בליכוד.

אני יכול לסכם ולומר שנכנסתי לחקירה הזאת כליכודניק גאה ויצאתי ממנה כליכודניק עוד יותר גאה", סיכם זוהר.

זוהר נחקר במשך מספר שעות ביחידה הארצית לחקירות הונאה בלהב 433. בסיומה הוא פרסם הודעה בה כתב "הגעתי הבוקר להשיב על כל השאלות ולהפריך את כל הטענות שיעלו. כל ניסיון לקשור אותי למה שמכונה 'פרשת ההסתדרות', במסגרתה נחקרו מאות עדים - לא יצלח וכמובן שאין לי כל קשר לסיפור".

לדבריו "קשרי חברות עם אנשים שונים לא יכולים להפוך אותי לחשוד. אין לי ספק שהתשובות המלאות שאספק יפריכו את הכל ויבהירו שאין לי שום קשר לפרשה".