רשות האוכלוסין וההגירה פרסמה נתונים לרגל יום העצמאות, ובהם שיאי ילודה חריגים בישראל, אך הפרסום עורר ביקורת ברשתות החברתיות.

לפי הנתונים, בישראל קיים אדם שהוא אב ל-73 ילדים, בעוד השיא הנשי עומד על אם ל-22 ילדים. עוד נמסר כי שיא מספר הבנות להורה אחד עומד על 40, ושיא מספר הבנים על 33.

ברשתות החברתיות עלו תהיות קשות על עצם הבחירה של גוף ממשלתי להציג נתון כזה כ"עובדה מרתקת" וחגיגית וכי הצגת הנתונים ללא הסבר או הקשר עלולה להתפרש כנרמול של תופעת הפוליגמיה, כלומר נישואין למספר נשים.

גם ערוץ 14 מצא את עצמו בלב הסערה, לאחר שפרסם את הנתונים תחת הכותרת: "לא, זו לא טעות הקלדה: הישראלי שהביא עשרות ילדים לעולם". בערוץ הציגו את התמונה כ"מפתיעה" ומרגשת, מה שעורר לעג מצד מבקריהם.