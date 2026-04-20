לקראת יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל ונפגעי פעולות האיבה, קיים הרמטכ"ל אייל זמיר, מפגש טעון ומרגש עם משרתי צה"ל, שאיבדו את הקרובים להם ביותר במערכות ישראל.

בשיח פתוח עם הלוחמים והקצינים, הדגיש הרמטכ"ל את הקשר הבלתי ניתן לניתוק בין השכול האישי לבין השליחות הלאומית של צה"ל.

במהלך המפגש פנה הרמטכ"ל למשרתים ואמר כי אזרחי המדינה נושאים את עיניהם אל חיילי צה"ל ויודעים שיש מי שמגן עליהם. הוא הוסיף כי עם ישראל כולו מתאחד ביום זה ומחבק את המשפחות השכולות, והתחייב כי הצבא ימשיך לעמוד במשימותיו תוך שמירה מרבית על חיי הלוחמים.

במפגש השתתפו שלושה משרתים המייצגים את פניו של השכול לאורך דורות של לחימה: סרן נועם ליבוביץ', אחותו של סמל תומר ליבוביץ' ז"ל, אשר נפל בקרב גבורה על מוצב נחל עוז בבוקר שמחת תורה תשפ"ד; סמל אליה גרנות, אחיו של סרן אמתי צבי גרנות ז"ל, מפקד צוות בפלוגת טנקים שנפל בקרב על מוצב "נורית" בגבול הצפון במהלך המלחמה האחרונה וסמל ראשון אלה רם, בתו של רס"ב אלעד רם ז"ל שנפל בקרב בדרום לבנון במהלך מלחמת לבנון השנייה.

הרמטכ"ל זמיר ביקש לחזק את ידי המשרתים שבוחרים, למרות האובדן האישי הכבד, להמשיך וללבוש את מקי הדרגות והמדים. לדבריו, הנוכחות שלהם בשורות הצבא היא עדות לחוסנו של עם ישראל ולמחויבות להמשך קיומה של המדינה.

"האזרחים יודעים שיש מי ששומר עליהם בזכותכם", סיכם הרמטכ"ל, תוך שהוא מציין כי זכר הנופלים הוא המצפן שלאורו פועל צה"ל בכל הגזרות.