משיא המשואה תאמר עטאללה, בן העדה הדרוזית, השתתף בחזרה הגנרלית לטקס הדלקת המשואות בהר הרצל ותיאר את החוויה והמשמעות שבבחירתו.

בראיון לערוץ 7 סיפר על ההתרגשות ועל המסר שביקש להעביר.

לדבריו, "השתתפתי אתמול בחזרה הגנרלית בהר הרצל, זה אירוע מדהים, אירוע מכונן, אירוע היסטורי, היה מאוד מרגש להדליק את המשואה". הוא הוסיף כי עשה זאת, "לכבוד הברית של מדינת ישראל עם העדה הדרוזית בארץ ומעבר לגבולות הארץ, לכבוד האנשים שבוחרים לפעול למען הזולת".

עטאללה התייחס לקשר בין המדינה לעדה הדרוזית ואמר, "זה חיבור שהוא בילד אין, שהוא לא רק בצבא, הוא חיבור בכל מקום. זה כמו אדם שזורם בעורקי המדינה, ככה אנחנו רואים את החיבור הזה". לדבריו, האירועים האחרונים חיזקו את תחושת המחויבות ההדדית.

בהמשך התייחס למצב בסוריה, "בסוריה עדיין הדרוזים נמצאים תחת מצור, יש מעל 100 אלף תושבים עדיין מפונים מכפרים, 35 כפרים שאנשים לא יכולים לחזור אליהם, המצב שם מכל גזרה אפשרית הוא מצב מאוד קשה". הוא הוסיף כי נעשים מאמצים לסייע, "אנחנו ממשיכים ללוות אותם בראשות השייח' מואפק טריף, בקשר ישיר עם הממשלה לראות איך אפשר באמת להבטיח עתיד טוב יותר".

עוד ציין, "באירועי יולי האחרון שהאחים שלנו נפגעו בסווידא, המדינה הוכיחה שהיא עומדת על החיבור הזה מעבר לגבולות הארץ, ובעזרת הפעולות שבוצעו הצילו את האחים שלנו בסוריה". לדבריו, "אנחנו נמצאים בעיצומו של עיצוב מזרח תיכון חדש בזכות הפעולות של צבא הגנה לישראל והמדינה, ובתקווה שגם הקשר חוצה הגבולות יתחזק עוד יותר".

על פי נימוקי הוועדה, עטאללה צבר קרוב לעשור של שירות במערך הכלכלי בצה"ל ובמערכת הביטחון, וזכה לעיטורים רבים. עוד צוין כי פעל בחמ"ל החירום המיוחד של העדה הדרוזית שהוקם בעקבות האירועים בסווידא.

שרת התחבורה מירי רגב אמרה על בחירתו, "תאמר תרם רבות למהלך החשוב של הצלת אחינו הדרוזים שנטבחו בסווידא שבסוריה. החמ"ל שבו פעל הציל את חייהם של רבים, סייע בהעברת מזון וציוד רפואי והעביר לטיפול רפואי בישראל קשישים, ילדים ונשים שעברו פגיעות והתעללויות קשות. הבחירה בו מבטאת את ההוקרה העמוקה של העם בישראל לבני ובנות העדה הדרוזית ולכל מי שמשלבים שירות, מקצועיות ותרומה לקהילה".