האם כניסה למחויבות זוגית פירושה ויתור על המקום האישי שלי? האם ה"ביחד" עתיד לבלוע את ה"אני"? רבים מאיתנו נושאים בלבם את החשש הסמוי הזה. אולם, דווקא מתוך המקורות ומתוך עבודת הנפש, אנו למדים שזוגיות נכונה אינה צמצום - להיפך, היא התרחבות.

הנה ארבעה כלים מעשיים ורוחניים שיעזרו לנו לבנות קשר שיש בו גם חיבור עמוק וגם חופש פנימי:

1. המקום: בין צמצום למרחב אינסופי

בתפיסה האינטואיטיבית שלנו, "מקום" נתפס כמשאב מוגבל: אם מישהו נכנס, הוא בהכרח תופס את המקום שלי. מכאן נולד הפחד שבן הזוג יבטל את דעתי או יצמצם את צעדיי.

אך המילה "מקום" היא גם אחד משמותיו של הקדוש ברוך הוא. אצל בורא עולם, המקום הוא אינסופי, וזהו השיעור הגדול עבורנו: זוגיות טובה באמת היא כזו שמרחיבה את המקום. כשהלב נפתח, הוא מגלה שיש בו די מקום לשני עולמות שלמים שחיים זה לצד זה, מבלי שאחד יבוא על חשבון השני.

2. מתלות לעצמאות: סוד השלמות הפנימית

תינוק נולד אל תוך תלות מוחלטת, אך ככל שהוא גדל, שאיפתו היא לעצמאות. בזוגיות, לעיתים אנו נופלים למלכודת הפוכה ומחפשים "חצי שני" שישלים את מה שחסר בנו.

כשאישה מרגישה שאישור האהבה שלה תלוי אך ורק בבן זוגה, או כשהאיש מצפה ממנה למלא את כל המקומות הריקים בתוכו, נוצרת תלות שחונקת את הצמיחה. בניית זוגיות בריאה מזמינה אותנו לשחרר את התלות הלא-בריאה ולזכור: המפגש האמיתי קורה כששני אנשים עצמאיים בוחרים לצעוד יחד, ולא כשאחד נשען על השני כדי לעמוד.

3. נקודת המפגש: הברכה ששרויה במרווח

חז"ל מלמדים אותנו: "זכו - שכינה ביניהם". היכן בדיוק נמצאת השכינה? היא שוכנת במרחב שבין בני הזוג. כדי שתשרה שכינה וברכה, עלינו לייצר מרחב מכבד.

זהו ה"רווח" המאפשר לכל אחד להיות הוא עצמו בתוך הביחד. כבוד לצד השני פירושו להשאיר לו את המרחב שלו, ומתוך המרחק המכבד הזה - ניתן דווקא לצמוח קרוב יותר.

4. פחד מול אהבה: להכניס אור למקומות החשוכים

בעולם של שפע ואפשרויות בלתי נגמרות, קל ללכת לאיבוד בסבך של שיקולים ודאגות: "אולי אתאכזב?", "מה יהיה אם זה לא יצליח?". הפחד משתק את יכולת הבחירה.

המילה אהבה בגימטרייה היא אחד. הרמז כאן פשוט: כדי לנצח את הפחד, עלינו להכניס את ה"אחד" - את בורא עולם - לתוך המקומות החשוכים והחששות שלנו. כשנבנה בתוכנו יציבות פנימית ועוצמה שאינה תלויה בדבר, נוכל ליצור קשרים יציבים ואוהבים, ולהבין שעבודת האהבה היא מסע שנמשך לאורך כל החיים.

האם שמתם לב שיום העצמאות חל תמיד בספירת "הוד שבתפארת"? אין צירוף מתאים מזה. ה"הוד" מייצג את היכולת להודות, להכיר בטוב ולפאר את הקיים.

גם בזוגיות, סוד החיים הטובים טמון ביכולת להודות, לפרגן ולשמוח ב"יש". כשאנחנו לומדים להודות על בן הזוג ועל המקום שלנו בתוך הקשר, אנחנו יוצרים גאולה פרטית בתוך הבית. שנזכה לזוגיות אוהבת, לעצמאות פנימית ולגאולה שלמה!

שרה אברמוביץ' היא מאמנת אישית למציאת זוגיות בנבחרת המאמנים של "פרויקט 252"

עדיין לא חברים בפרויקט 252? מכאן מצטרפים >>