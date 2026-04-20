הרב (סא"ל) בן ציון אלגאזי הודיע לפני זמן קצר לוועדת הבחירות לרב העיר תל אביב על הסרת מועמדותו, ובכך שם קץ למהלך שנרקם מאחורי הקלעים בימים האחרונים.

כידוע, בתקופה האחרונה עמד "גוש השינוי" במועצת העיר תל אביב על סף הכרעה בדבר הכרזתו של הרב אלגאזי כמועמד מוסכם לתפקיד רב העיר. ואולם, על אף המומנטום שנוצר סביב מועמדותו, התברר כי התנגדות נחרצת מצד גורמים בכירים במפלגת "יש עתיד", לצד עמדתה של נציגת מחאת קפלן במפלגת מרצ, הדס רוגולסקי, אשר הטילה וטו מפורש על האפשרות למינוי רב עיר מן הציונות הדתית - טרפה את הקלפים.

לנוכח מציאות זו, ובהיעדר קונצנזוס פוליטי מינימלי, נאלץ הרב אלגאזי להודיע על פרישתו מן המרוץ.

בתגובה להתפתחויות, תקף מטה "ברית המשרתים" בתל אביב בחריפות את ההחלטה, ומסר: "ההחלטה של מרצ, יש עתיד וישראל ביתנו לסכל בחירת רב ראשי ציוני דתי, שהוא וילדיו משרתים בצה"ל, ולהטיל וטו על האפשרות שאדם דתי לאומי יזכה בתפקיד - היא פגיעה קשה בברית המשרתים. כמי שמאמינים כי החיבור בין הציבור הליברלי לבין הציבור הדתי־לאומי הוא התרופה שהמדינה זקוקה לה יותר מכל בעת הזו - השבר גדול מאוד".