ראש הממשלה לשעבר, נפתלי בנט, הצהיר בריאיון לגלצ כי הוא תומך בתחבורה ציבורית בשבת.

"בעד שכל ישראלי יוכל להגיע לאן שהוא צריך, אני חושב שאנחנו צריכים לתת לכל עיר להחליט על הצביון. למשל בעיר חרדית כמו בני ברק לא תהיה תחבורה ציבורית ובעיר כמו תל אביב יוחלט שתהיה תחבורה ציבורית, זה לכבד".

על נישואים של הקהילה הלהט"בית אמר: "כל אדם בישראל צריך להיות מסוגל לממש את אהבתו בארץ ולא לנסוע לחו"ל. אני תומך בנישואים לכל מי שרוצה. המצפן שלי בעניין זה הוא שכל ישר והגינות".

יו"ר "הדמוקרטים" יאיר גולן, בתגובה, כתב: "בנט, וולקאם. נישואים אזרחיים במדינה דמוקרטית ליברלית הם דבר מתבקש. זו היהדות שלנו ואנחנו נדרוש זאת בקווי היסוד של הממשלה הבאה. עשית דרך לא קצרה מהבית היהודי עד כאן. יפה לראות שגם בפוליטיקה יש הפתעות לטובה ושגם בימין מבינים שרק ישראל ליברלית חזקה תנצח".

לדבריו, "אני מקווה שהמסע של בנט ימשיך צעד אחד נוסף אל ההבנה ההכרחית שגם מהלכים מדיניים, פרידה מפנטזיות הסיפוח והכרעות אמיצות הם הדרך הנכונה והיחידה לביטחון אמיתי".

מפלגת ש"ס הגיבה: "מי שבשביל פוליטיקה מוכן למכור את הזהות היהודית של המדינה - השבת הקדושה ונישואין כדת משה וישראל, לא ירחק היום והוא ימכור גם את ארץ ישראל וההתיישבות ביהודה ושומרון".