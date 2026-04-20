הקדימון לסרט "הבן יקיר לי" נועם דמסקי

בכאן 11 יוקרן הערב (שני) בהקרנת בכורה ארצית, הסרט הדוקומנטרי החדש "הבן יקיר לי", שיצר הבמאי נועם דמסקי מגוש עציון והופק בשיתוף פעולה של תאגיד השידור הישראלי וקרן קולנוע שומרון.

לראשונה הוקדש סרט דוקומנטרי ישראלי לסיפורם של לוחמי הציונות הדתית - נושא שמקבל משנה תוקף מאז ה-7 באוקטובר, לאור האחוז הגבוה של לוחמים ונופלים בני יהודה ושומרון והציבור הדתי-לאומי.

במרכז היצירה התיעודית עומדים סיפורה של ישיבת הר עציון שאיבדה תלמידים ובוגרים בקרבות. הסרט מלווה את ראש ישיבת הגוש הרב יעקב מדן ואת ראש ישיבת אורות שאול הרב תמיר גרנות, בהתמודדותם עם אובדן קשה.

ראש המועצה האזורית שומרון ויו"ר הקרן יוסי דגן עמד על משמעות היצירה ואמר "מאז השבעה באוקטובר, כולנו עדים להקרבה העצומה ולאחוז הגבוה של הלוחמים מיהודה ושומרון והציונות הדתית לצד לוחמים מכל הארץ, שמחרפים את נפשם בחזית. הסרט 'בן יקיר לי' הוא מסמך היסטורי וחשוב, המביא לראשונה את הסיפור של לוחמי הציונות הדתית ואת רוח המסירות של ישיבות ההסדר. קרן קולנוע שומרון קמה בדיוק בשביל רגעים כאלה - כדי להביא קולות שלא נשמעו עד היום בקולנוע הישראלי לקדמת הבמה".

הבמאי נועם דמסקי הוסיף "כבמאי אני מחפש את האדם מאחורי הסיסמאות והכותרות. זכיתי ללוות שתי דמויות מדהימות שבאומץ ובכנות חשפו מחשבות, רגשות, משברים וכאבים, מאפשרות לצופה לצאת מהסטיגמה של רב וישיבה ולראות את האדם. ביימתי את הסרט לא כדי לצאת עם אמירות, אלא כדי לספר סיפור שיש בו הרבה שאלות. אני מקווה שההזדמנות שלי להביא את הסרט בפריים-טיים ציבורי, בערב יום הזיכרון אחרי החדשות, יעשה חיבורים וקשרים בין עולמות ואנשים שונים, באמירה שבתוך כל מה שאנחנו שונים, כאדם לאדם אני מזדהה, מבין ואולי גם אוהב, גם את מי ששונה. בטח כשמדובר בציבור הציונות הדתית, ששילם במלחמה הזו מחיר יקר ואיבד רבים כל כך מטובי בניו".

מנכ"לית קרן קולנוע שומרון, אסתר אלוש, סיכמה "הפקת סרט דוקו שמספר את סיפור ההקרבה של ההתיישבות בגוף ראשון היא ציון דרך דרמטי. היצירה המרגשת הזו של נועם דמסקי לא הייתה יוצאת לפועל ללא הפלטפורמה והדחיפה של הקרן. השותפות הזו מאפשרת לנו לתת במה ליצירה מקומית אותנטית שחייבת להגיע לכל בית בישראל"