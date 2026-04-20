בחטיבת החשמונאים מגיבים לפרסומים בחדשות 13 בהם נטען כי החטיבה לא תיקח חלק בטקסי יום הזיכרון ולא תציין את יום העצמאות מתוך רצון "למנוע מהחיילים חשיפה לתכנים ציוניים וממלכתיים".

"לפני זמן קצר הסתיימו ההכנות לקראת טקס יום הזיכרון בחטיבת החשמונאים כפי שתוכנן מראש", נמסר מטעם החטיבה.

עוד צויין כי "במקביל, גדוד של חטיבת החשמונאים, הפועל כעת בלבנון, יקיים אף הוא טקס זיכרון מרגש, כנהוג בכל חטיבות צה"ל, תוך המשך פעילות מבצעית בשטח".

בדיווח בחדשות 13 נטען גם כי שני חיילים מהחטיבה שנבחרו לקבל את עיטור מצטייני הנשיא, לא יתייצבו בבית הנשיא יחד עם שאר המצטיינים בטקס המסורתי - בשל החשש מחשיפה לשירת נשים במהלך הטקס ובשל כך נשיא המדינה והרמטכ"ל יקיימו עבור השניים טקס נפרד ופרטי במועד אחר.