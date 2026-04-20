דו"ח שפירסמה קרן המטבע הבינלאומית (IMF) מעלה כי מדינת ישראל נמצאת בצמרת הכלכלה העולמית.

על פי קרן המטבע, התוצר המקומי הגולמי (תמ"ג) לנפש בישראל נאמד בכ-69,800 דולר, נתון המציב אותה במקום ה-20 בעולם.

המיקום הנוכחי של ישראל מבטא זינוק מרשים, כאשר ישראל מקדימה כעת מדינות כמו בריטניה (56.1 אלף דולר) וצרפת (51.2 אלף דולר).

הצמיחה מיוחסת בעיקרה לחוסנו של מגזר הטכנולוגיה והיצוא הביטחוני, שממשיכים לייצר ערך מוסף גבוה למשק גם תחת תנאי אי-ודאות.

עם זאת, יש לציין כי בחישוב לפי כוח קנייה המשקלל את יוקר המחיה המקומי - התמונה משתנה: בשל רמת המחירים הגבוהה בישראל ביחס לממוצע ב-OECD, כוח הקנייה של האזרח הישראלי נמוך ממה שמשתקף בנתוני התמ"ג הדולריים. במונחים אלו, הפער מול אירופה מצטמצם.