בראיון לערוץ 7 מתייחס חבר הכנסת אביחי בוארון לחוק אותו החל לקדם לפני מספר חודשים, החוק שנועד למנוע מפוליטיקאי להתמודד בבחירות עם מפלגה חדשה לפני ששילם את חובותיה של מפלגתו הקודמת, חוק שזכה לכינוי "חוק חובות בנט".

"חוק חובות בנט לצערי נתקע בתעלות החקיקה כיוון ששותפינו החרדים החליטו להשהות את כל הליכי החקיקה הפרטיים השונים שהגשנו, אני וחבריי בכנסת ושאותם רצינו לקדם, בגלל העיכוב בחוק הגיוס", משיב בוארון לשאלתנו אודות גורלו של החוק שדובר בו לא מעט אך לפני חודשים ספורים.

בוארון מציין כי עד סופו של המושב הנוכחי נותרו כשלושה חודשים, והוא מתקשה לראות כיצד הבעיה תיפתר וניתן יהיה לקדם את החוק, אך הוא עצמו "מבטיח לעשות ככל יכולתי לקידום החוק בהקדם האפשרי". מדובר, הוא מזכיר, ב"חוק מאוד פשוט. מי שהתמודד בעבר והשאיר חובות, במקרה בנט מדובר בכעשרים מיליון שקלים חוב, אני לא דורש ממנו לשלם עכשיו ומכיסו הפרטי, אבל עד שאתה מגיע בפעם השלישית ומבקש את אמון הציבור תכסה קודם כל את חבותיך. אתה מגייס עכשיו כספים לקמפיין שלך? קודם תשלם לספקים לפני שאתה מבקש מהם להדפיס לך שוב שלטים ומודעות".

בדבריו מציין חבר הכנסת בוארון כי לא מדובר בחוק שנוגע רק לנפתלי בנט, אלא גם לאחרים, ובהם "גם יועז הנדל השאיר את מפלגת 'דרך ארץ' בעלת חוב של כשלושה מיליון שקלים, וגם הוא צריך, לפני שהוא מניע את גלגלי מפלגת המילואימניקים, לשלם את החוב הישן".

לשאלתנו אם החוק יוכל לחול רטרואקטיבית, משיב בוארון ומציין כי ככל שמוסיפים מנגנונים על החוק, הביקורת השיפוטית עליו תהיה גדולה יותר. משום כך, להערכתו, יהיה קשה להחיל את החוק רטרואקטיבית, והמשמעות היא שאם הוא יעבור בשלושת החודשים הקרובים, עוד בטרם יציאת הכנסת לפגרת הבחירות, הרי שהחוק יחול על מתמודדי המערכת הקרובה, כלומר גם נפתלי בנט ויועז הנדל. לעומת זאת, אם החוק יעבור רק בכנסת הבאה, יהיה קשה להחיל אותו על העבר אלא רק מהכנסת הבאה ואילך.

עוד מוסיף ומסביר בוארון כי מדובר בנורמה הכרחית ומתבקשת. "אדם שפותח עסק חדש אחרי שהוא פשט רגל, אומרים לו שלפני שהוא פותח קו אשראי בבנקים ומול ספקים עליו לפרוע את החובות הישנים. בעגה העסקית מכנים זאת "עוקץ". אדם שלא נהנה מהעסק שלו אלא מהכספים שהוא לוקח שוב ושוב מספקים ומהבנקים. לזה יש מענים בעולם העסקי".

"החוק מדבר על כך שבמקרה והייתה ביקורת של מבקר המדינה, יצטרך האיש להחזיר את חובותיו. במקרה של בנט בוודאי הייתה ביקורת של מבקר המדינה, שקבע שהמעשים שנעשו נעשו בצורה לא תקינה ויצרו את החוב בצורה לא תקינה. מדובר בחוק חשוב, ומבחינה מוסרית וערכית הוא חוק נכון וטוב. בנט חושש מהחוק כי הוא יודע שאין לו הסבר, הוא ספג ביקורת רבה מחבריו בשמאל על כך".

על האפשרות לטעון שהחוב שייך למפלגה ולא לאדם עצמו, וכל עוד הוא לא משתמש באותה מפלגה החובות נשארים מאחוריו, אומר בוארון כי בעולם העסקי מדובר בהגנת הערבון המוגבל, "אבל המענה שניתן הוא ערבות אישית שעליה חותמים כשבאים לבקש כסף. בעמותות אין דבר כזה ערבון מוגבל, יש אחריות מוחלטת של מי שעומד בראש העמותה על כל חובותיה של העמותה. בנק לא נותן אשראי לעמותה אם לא משעבדים נכסים כנגד החוב. בעניין מפלגות קיימת לאקונה. לא מדובר בחברה שעושה פעולה עסקית. זה דומה יותר לעמותה, וכעת אין הגנה על כספים ציבוריים וככה בנט והנדל עובדים בשיטת מצליח, אכנס לכנסת, אקבל תקציב ואפרע את החוב, ואם לא אכנס לכנסת אחריי המבול והחוב יעבור. זה מה שקרה, ועם נפתלי בנט פעמיים שיצר את החוב בידיעה שלא יחזיר שקל, וזה מה שמוציא מהכלים, איך מנהיג ציבור יכול לבקש אמון מהציבור כשהוא מתנהל בסטנדרט כל כך נמוך. איזו דוגמה הוא נותן לאזרחי ישראל? תייצרו חובות ואל תכסו אותם? אל תקחו אחריות למה שאתם עושים?".

בעיני בוארון מדובר בהתנהלות כלכלית התואמת את התנהלותו השקרית של בנט, ובשם כך פנה לחבר הכנסת חילי טרופר, אותו הוא רואה כאדם ערכי, בפנייה ישירה וקריאה שלא לחבור לבנט, "הוא לא לרמתך, ולא לאופייך".