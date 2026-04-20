הרב יעקב אריאל, מזקני רבני הציונות הדתית ונשיא "רבני הארץ הטובה", יצא היום (שני) בהבהרה חריפה נגד הניסיונות לעוות את דבריו בנוגע לנוער הגבעות והחוות.

בעקבות פרסומים שייחסו לו ביקורת גורפת על המתיישבים, הבהיר הרב לתלמידיו כי דבריו על "עשבים שוטים" כוונו אך ורק כלפי גילויי אלימות ואינם משקפים את עמדתו כלפי מפעל ההתיישבות החלוצי.

לדברי תלמידיו, הכותרות שפורסמו יצרו רושם מוטעה כאילו הרב שותף לקמפיין המכונה "אלימות המתנחלים".

בפועל, מדגישים בסביבת הרב, הוא רואה במתיישבי הגבעות ובאנשי החוות ביהודה ושומרון ובכל חלקי הארץ דמויות חלוציות וחשובות מאין כמותן לביצור אחיזת העם בארצו.

כדי להעמיד דברים על דיוקם, הזכירו תלמידי הרב את המסמך המשותף שניסח ארגון "רבני הארץ הטובה" יחד עם הנהגת הגבעות. מן המסמך עולה תמונה של תמיכה עמוקה לצד הצבת קווים מנחים: "ארץ ישראל כולה שלנו ואנו עושים מאמצים ליישב את ארצנו בכל מרחביה. נוער הגבעות והחוות הם פורצי דרך".

המסמך קובע כי למרות החשיבות בתיאום עם מערכת הביטחון, "אי אפשר להמתין לקבלת אישור לעלייה לקרקע" במקומות חיוניים.

הרב הדגיש את המחויבות לפעול אך ורק במסגרת ההלכה ובכפיפות לסמכות תורנית, תוך שלילה מוחלטת של אלימות, למעט במקרים מובהקים של הגנה עצמית.

בסביבת הרב הביעו צער על הניסיון לייחס לו אמירות שלא נאמרו. לדבריהם, הביקורת של הרב בכנס החמ"ד הופנתה אך ורק כלפי עמדות הגורסות כי "אין גבול מוסרי במאבק על הארץ" - תפיסה שהרב שולל מכל וכל, אך אין לה קשר לעצם הישיבה בגבעות ובחוות.