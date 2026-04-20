שר החוץ גדעון סער תקף אחר הצהריים (שני) בחריפות את שר החוץ הפולני, רדוסלב סיקורסקי, שטען כי "חיילי צה"ל מבצעים פשעי מלחמה והרגו חטופים".

"אני דוחה בתוקף את דבריך החמורים, המופרכים והדיבתיים כלפי צה"ל. מה שכתבת מלמד על בורות וחוסר הבנה עמוק. במהלך כל מלחמה יש תאונות מבצעיות, בהן גם נפגע כוח צבאי מירי של אותו צבא עצמו. למרבה הצער, בכל מלחמה נפגעים בלתי מעורבים, ובפרט כשטרוריסטים הופכים אוכלוסייה אזרחית למגן אנושי. אבל אין צבא מערבי שנלחם בטרור באופן מדויק יותר ועל בסיס מודיעין טוב יותר מצה"ל עם נסיון מתמיד לצמצם את הפגיעה בבלתי מעורבים. היחס בין נפגעים טרוריסטים לבלתי מעורבים הוא טוב יותר משל כל צבא מערבי אחר. למעשה - מכל צבא לוחם אחר בעולם", כתב סער בחשבון ה-X שלו.

הוא הדגיש "צה"ל הוא צבא מקצועי וערכי. הוא מתמודד כבר 78 שנים ברציפות עם ניסיונות בלתי פוסקים להשמיד את מדינת ישראל מצד מדינות טוטליטריות וארגוני הטרור הקיצוניים והמסוכנים ביותר בעולם. אין צבא רציני של דמוקרטיה מערבית כלשהי שאינו מנסה ללמוד מצה"ל ומניסיונו. למעשה, מתוצאות פעולות צה"ל נהנים באופן ישיר גם האזרחים במדינות אירופה.

אני מציע שבמקום להטיף מוסר לאחרים - תגנה באופן אישי את המופע האנטישמי המביש שראינו בפרלמנט הפולני בשבוע שעבר. ראוי להזהר באמירת דברים בלתי אחראיים שסופם להתגלגל למחוזות מסוכנים", סיכם שר החוץ הישראלי.

כאמור, הדברים באו בתגובה לציוץ של מקבילו הפולני שהתייחס להתנצלות של סער על התקרית בה חייל ניתץ פסל נוצרי בדרום לבנון. "טוב שהשר סער התנצל במהירות, היה משהו להתנצל עליו. חייל זה צריך להיענש, אך גם להסיק מסקנות מהאופן שבו הוא נוצר. חיילי צה"ל עצמם מודים בפשעי מלחמה. הם הרגו לא רק אזרחים פלסטינים, אלא אפילו את בני הערובה שלהם".