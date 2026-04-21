יום הזיכרון לחללי צה"ל ונפגעי פעולות האיבה, המועצה האזורית בנימין מקיימת הבוקר (שלישי) את הטקס המרכזי באתר "יד לבנים" בצומת המשטרה הבריטית (ואדי חרמייה) - מוקד הזיכרון המרכזי של המועצה.

השנה משתתפים בטקס יו"ר מועצת בנימין, ישראל גנץ, יו"ר ועדת חוץ וביטחון ח"כ בועז ביסמוט, מפקד חטיבת בנימין ענאן פארס וסגן מפקדת תחנת בנימין, לצד מאות מתושבי בנימין, משפחות שכולות ואורחים.

הטקס מועבר גם השנה בשידור חי באתר ערוץ 7, באתר המועצה ובפייסבוק לטובת הציבור הרחב.

כמו בשנים קודמות, הטקס בבנימין מתאפיין באופי קהילתי מובהק: בני נוער לוקחים חלק פעיל בהובלת האירוע, בהנחיה, בקריאת קטעי זיכרון ובהכנת האתר לקראת היום. השילוב בין הדור הצעיר לבין משפחות הנופלים מעניק לטקס ממד אישי ועמוק, ומחבר בין סיפוריהם של הנופלים לבין חיי הקהילה בהווה.

הטקס כולל נאומים של ראש המועצה, נציגי המשפחות השכולות וגורמי ביטחון, לצד קטעי שירה ועדויות אישיות. השנה עומד הטקס גם בסימן "האומץ להושיט יד", ומתמקד בסיפורי נופלים שפעלו מתוך אחריות, ערבות הדדית ובחירה לפעול למען אחרים גם ברגעים הקשים ביותר. הטקס משלב גם סיפורי חיים ועדויות אישיות של נופלים בני האזור, שמביאים לידי ביטוי את דמותם הערכית והאנושית.

בשנים האחרונות, ובמיוחד על רקע המלחמה שהחלה לפני כשנתיים וחצי, הלך והתרחב מעגל השכול בבנימין, והטקס הפך למרחב מרכזי של זיכרון משותף, התייחדות ועיבוד האובדן הקהילתי.

ראש המועצה האזורית בנימין, ישראל גנץ, התייחס לקראת הטקס ואמר: "יום הזיכרון בבנימין הוא לא רק יום של אבל, אלא גם רגע של חיבור עמוק בין הקהילה למשפחות השכולות. אנחנו מתכנסים יחד כדי לזכור את נופלי בנימין, לספר את סיפורם ולהתחייב להמשיך את דרכם יחד עם כל חללי מערכות ישראל ונפגעי פעולות האיבה. מתוך הכאב הגדול צומחת גם אחריות גדולה - להמשיך לבנות, לחזק ולהיאחז בארץ הזו, שלמענה הם נפלו".

גם השנה הטקס משקף את המתח המוכר בין כאב עמוק לבין תחושת שליחות והמשכיות - בין הזיכרון הפרטי של כל משפחה לבין הסיפור הקולקטיבי של בנימין כקהילה חיה, מתפתחת וזוכרת, הבוחרת להמשיך קדימה מתוך ערבות הדדית ואחריות משותפת.