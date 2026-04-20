ג'יימס קארוויל, יועץ פוליטי ואסטרטג קמפיינים בכיר במפלגה הדמוקרטית, מתווה תוכנית לשנות את כללי המשחק הפוליטיים באופן שיבטיח רוב דמוקרטי קבוע ושליטה בבית המשפט העליון.

בראיון לפודקאסט "Politics War Room" אמר קארוויל כי כאשר הדמוקרטים ישובו לשלטון, עליהם להעניק מעמד של מדינה לוושינגטון די.סי. ולפוארטו ריקו, כדי שהמפלגה הדמוקרטית תוכל לזכות בארבעה מושבים נוספים בסנאט.

בנוסף, לדבריו, יש להגדיל את מספר השופטים בבית המשפט העליון של ארה"ב מ-9 ל-13, ולהוסיף ארבעה שופטים נוספים המזוהים עם מחנה השמאל.

ביחס למדיניות ההגירה, קארוויל טען כי יש לפתוח מחדש את הגבול בין ארה"ב למקסיקו ולהעניק חנינה המונית לכל זר השוהה כיום בשטח ארה"ב.

קארוויל יעץ לדמוקרטים שלא לעסוק בגלוי בסוגיות הללו במהלך מערכת הבחירות, אלא ליישם אותן לאחר שינצחו. אלון מאסק, הבעלים של רשת איקס, הגיב לדברים וכתב: "קארוויל מציע שלטון של מפלגה אחת והרס הדמוקרטיה".