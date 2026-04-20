מי שהקים מפלגה שזכתה לכמעט עשור לכהן באופוזיציה עשוי למצוא את עצמו מחוץ לכנסת הבאה. ההידרדרות של יאיר לפיד במגרש הפוליטי הסואן אינה מפתיעה ואפילו נראית צפויה.

כאשר התזה המרכזית היא רק לא ביבי, הציבור כבר פחות קונה את הסחורה הישנה והזולה. השיא הפוליטי של לפיד הגיע כאשר המליך את נפתלי בנט לראש ממשלה במסגרת ברית האחים המחודשת לצד מנסור עבאס, מהלך שבסופו של דבר העניק ללפיד את התואר ראש ממשלה לשעבר לפרק זמן קצר מאוד. גם ההסכם הימי עם לבנון, שלדבריו היה אמור להביא ביטחון, שגשוג ומניעת מלחמה, לא עמד בציפיות ולא סיפק את ההבטחות.

הנקודה המעניינת כיום היא שלא מדובר רק בדשדוש בזירה הארצית. מצבה של יש עתיד משתקף גם ברמה המקומית. בראשון לציון מתעוררות בעיות פנימיות שמאותתות על סדקים עמוקים יותר.

איתי מתתיהו, המשנה לראש העיר ומחזיק תיק הנוער והצעירים, שנחשב לאחד האנשים הפעילים והמחוברים בעיר, הודיע על פרישה מהמפלגה ויציאה לדרך עצמאית. המהלך הזה הוביל לטלטלה בתא המקומי של יש עתיד בעיר שבה המפלגה זכתה להישג משמעותי בבחירות הארציות האחרונות עם עשרות אלפי קולות. בראשון לציון יש עתיד נמצאת בקואליציה של ראש העיר קינסטליך עם 3 מנדטים.

בעקבות ההתפתחות, חה"כ מאיר כהן פנה לעירייה בדרישה למנות את חלי סינאי לתפקיד סגן ראש העיר בשכר במקומו של מתתיהו שהיה אמור להיכנס לתפקיד בעוד כחודשיים. במקביל יחד עם הדרישה שהציבה יש עתיד על ידי חה"כ מאיר כהן נשמעו טענות מצד המפלגה נגד מתתיהו בנוגע להתנהלותו, אך מנגד ברשתות ובשטח מתתיהו נתפס כמנהיג מקומי ערכי שפעל לאורך השנים מתוך מחויבות לתושבים, לצעירים ולמשרתי המילואים, ואף עשה את תפקידו ללא שכר ובהתנדבות מלאה.

עזיבתו של גורם מרכזי בשטח אינה רק אירוע מקומי. היא משמשת תמרור אזהרה למצב רחב יותר בתוך המפלגה. כאשר מנהיגים בולטים כמו מתתיהו עוזבים, עולה השאלה האם הנהגת המפלגה מצליחה לשמר את הכוח הארגוני שלה מחוץ לכנסת.

כעת, לאחר פרישתו, צפוי מתתיהו להתמודד לבדו על תפקיד סגן ראש העיר בהתאם להסכם הרוטציה שנחתם בתחילת הקדנציה עם ראש העיר רז קינסטליך. ההתמודדות הזו תהפוך למבחן כוח משמעותי בזירה המקומית.

האירוע בראשון לציון עשוי להיות סימן לבאות. אם המצב הזה יתרחב לרשויות נוספות, ייתכן שמדובר בתחילתו של תהליך רחב יותר שבו המשבר של יש עתיד אינו נשאר ברמה הארצית בלבד אלא מחלחל גם לבסיס המוניציפלי שלה.

הכותב הוא דוברו של יו"ר ועדת החוקה ח"כ שמחה רוטמן