פרקליטות מחוז מרכז הגישה היום (שני) לבית המשפט המחוזי בלוד כתב אישום חסר תקדים בחומרתו נגד שבעה נאשמים, חלקם קצינים ששירתו ביחידות מסווגות בצה"ל ובמשטרת ישראל.

הנאשמים מואשמים בניהול מנגנון שיטתי של גניבה, שוחד והלבנת הון, תוך ניצול ציני של תפקידם הרגיש ושל סמכויותיהם הביטחוניות.

מכתב האישום, שהוגש על ידי עורכי הדין בן אסולין ורחל חלק, עולה כי במהלך השנה האחרונה פעלו הנאשמים בתוך היחידות המסווגות ונטלו לכיסם רכוש וכספים בשווי מצטבר של עשרות מיליוני שקלים.

הנאשמים השתמשו בשיטות מתוחכמות כדי להסתיר את פעילותם ולטשטש את עקבות הכסף. הגניבות והשוחד התבצעו תוך שימוש בגישה שניתנה לנאשמים מתוקף תפקידם כקצינים במערכי הביטחון.

מרבית הנאשמים הלבינו את רווחי הפשיעה באמצעות רכישת מטבעות קריפטוגרפיים, מתוך מחשבה שהדבר יקשה על רשויות האכיפה לאתר את הנכסים.

במסגרת החקירה הצליחו כוחות הביטחון לשים את ידם על ארנקי קריפטו ומזומנים בשווי של למעלה מ-50 מיליון ש"ח.

הפרשה, שנחקרה בשיתוף פעולה של שב"כ, ימ"ר מרכז, מצ"ח ומח"ש, כוללת גם אישומים על ניסיונות להכשיל את החקירה. לאחר שנודע לחלק מהנאשמים על מעצרו של אחד המעורבים, פעלו שלושה מהם להעלמת ראיות פיזיות ודיגיטליות.

בשל רגישות היחידות בהן שירתו הנאשמים והעבירות שבוצעו, התיק נחקר גם תחת חשד לעבירות ביטחון, דבר המדגיש את עומק הפגיעה הפוטנציאלית בחוסנה של המדינה.

עם הגשת כתב האישום, ביקשה הפרקליטות מבית המשפט מעצר עד תום ההליכים לארבעה מהנאשמים המרכזיים בפרשה ותנאים מגבילים לשלושת הנאשמים הנוספים.