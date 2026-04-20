התביעה הצבאית הגישה כתב אישום נגד קצין בשירות קבע בדרגת סגן, ששימש כסגן מפקד פלוגה, בגין הברחת סחורות רחבת היקף מישראל לרצועת עזה.

הקצין נאשם בעבירות מהרף הגבוה ביותר, ובהן עזרה לאויב, לקיחת שוחד והברחת טובין בנסיבות מחמירות.

החקירה, שנוהלה על ידי היחידה לחקירות מיוחדות של המשטרה הצבאית, חושפת כיצד קצין האמון על ביטחון המעבר הפך, על פי החשד, לשותף פעיל בתשתית הברחה תמורת בצע כסף.

מכתב האישום עולה כי במהלך חודש ספטמבר 2025 רקח הקצין מזימה עם גורמים נוספים להחדרת משאית עמוסה בסחורה אסורה לרצועה. התוכנית התבססה על היכרותו המעמיקה של הסגן עם נהלי המעבר וסמכויותיו כמפקד בשטח.

בערב ה-19 בספטמבר 2025, הגיעה המשאית לסביבת מעבר כרם שלום. הקצין חבר למשאית באמצעות ג'יפ צבאי. הוא הורה לחיילים שתחת פיקודו לפתוח את המעבר תוך הצגת מצג שווא, וליווה אישית את המשאית פנימה לתוך עזה.

המשאית הכילה כמויות אדירות של טלפונים ניידים, סיגריות, טבק, לוחות סולאריים, אופניים חשמליים וסיליקון - מוצרים שחלקם עשויים לשמש לתשתיות אזרחיות וצבאיות ברצועה.

על פי ממצאי החקירה, ה"רווח" מהפעולה היה עצום. זמן קצר לאחר השלמת ההברחה, קיבלו המעורבים סכומי כסף משמעותיים מחורשי רעתה של המדינה. חלקו של הקצין ב"עסקה" עמד על לא פחות מ-5 מיליון שקלים במזומן.