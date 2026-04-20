יפית ואיוב גושן, הוריו של לוחם סיירת גבעתי סמ"ר אוריה איימלק גושן ז"ל, משתפים בשיחה עם ערוץ 7 במידע המטלטל שקיבלו רק לאחרונה ממערכת הביטחון.

בנם אוריה נפל במהלך מבצע 'לב אדום' ברצועת עזה, שמטרתו המרכזית הייתה הצלתם והשבתם של בני משפחת ביבס.

במהלך טקס יום הזיכרון, שיתפה האם יפית בתחושות הקשות ובידיעה שהגיעה אליהם רק לפני כשלושה חודשים. "בני אוריה נפל בקרב בחאן יונס", סיפרה. "הוא נפל במבצע 'לב אדום' - מבצע לחילוץ משפחת ביבס. זה נודע לנו רק לאחרונה מהתחקיר.

האם הוסיפה קריאה להנהגה ולציבור: "שנהיה ראויים להם, לחללים שהגנו בגופם. ילדים בני 19 ו-20 שהיו מוכנים להיכנס לעזה כדי להגן על עם ישראל ולהשיב את החטופים. הם היו אידיאליסטים, ועלינו להיות ראויים להם וכל ההנהגה שלנו".

אוריה ז"ל, שנולד בירושלים, תואר על ידי הוריו כנער ערכי וחברותי באופן יוצא דופן. הוא היה מדריך בבני עקיבא ומנהיג מלידה שביקש תמיד לחבר בין אנשים.

אביו, איוב, הוסיף על דמותו המיוחדת: "הייתה לו תכונה ייחודית - לרוץ בצורה רוחבית. הוא ידע למגנט את כולם סביבו ולחבר בין החלשים לבין החזקים שבחבורה. מילדותו הוא היה לוחם צדק אמיתי, שתמיד הגן על החלשים והמוחלשים".