נשיא המדינה יצחק הרצוג העניק היום (שני) את "עיטור הנשיא" לנשיא ארגנטינה, חאבייר מיליי.

העיטור הוענק למיליי כהוקרה על מחויבותו העקבית והפומבית למדינת ישראל, עמידתו לצד משפחות החטופים והצהרתו על העברת השגרירות לירושלים - צעדים שמיצבו את ארגנטינה כבעלת ברית מרכזית.

הרצוג פתח ואמר בהתייחסות לימי הזיכרון והעצמאות: "אנו עומדים שעות ספורות לפני כניסתם של הימים הקדושים בלוח השנה הישראלי, החגים הלאומיים. הערב ניגש כולנו בחיל ורעדה, להתייצב לצד המשפחות השכולות, לבכות ולזכור את חללינו, ומחר בערב, נצא כולנו לחגוג שבעים ושמונה שנות עצמאות, לפלא הגדול ששמו 'מדינת ישראל'. זה הסיפור הישראלי: עצב, שמחה וגאווה, כרוכים אלו באלו. בשם העם בישראל, אשר הערב ירכין ראשו ומחרתיים יניף בגאווה את דגלו, אומר בפשטות - אנחנו אוהבים אותך, ומחבקים אותך בבואך".

בהמשך נאומו, הזכיר הרצוג את ביקורו של מיליי בניר עוז ב-2024: "בשטח קיבוץ ניר עוז, כשסביבנו עדויות ההרס והאימה, עקבות דם שהכתימו את האדמה ושאריות האש שחרכה את הארץ - עמדנו יחד, כתף אל כתף, הבטנו למשפחות הקיבוץ בעיניים, והבטחנו: הקיבוץ הזה ישוב ויפרח. נזכרנו שם, ברגעים האפלים ביותר, באמת שתמיד נכונה: העם היהודי, העם הישראלי, יקום וייבנה מחדש. וחלקנו גם אמת נוספת: העם היהודי אינו לבד. מדינת ישראל אינה לבד. יש לנו בעלי ברית ויש לנו חברים - אתה, חאבייר, במעשיך ובדבריך, הוכחת את ידידותך והבעת מסר של התייצבות בגוף, ברוח ובלב".

הוא הוסיף: "כך גם עשית כאשר הודעת על ביקורך במהלך המלחמה עם איראן. אמרת: 'הנני'. והעם בישראל לעולם לא ישכח זאת. המסר שלך חצה גבולות והדהד בין דורות מסר של מוסר ואנושיות, של כיוון המצפן הערכי, של הכרה בעומק הכאב והושטת נחמה - של השמעת קול דווקא כשהשתיקה קלה יותר, של עמידה זקופה במקום להיעלם בתוך ההמון. כדברי רבי אברהם יהושע השל: 'להיות פירושו לעמוד בעד'".

"המשמעות של הקשר שלך עם עמנו חורגת מן האישי. כנשיא ארגנטינה, אתה מוביל מדיניות אמיצה ומחזק את שיתוף הפעולה בין מדינותינו לטובת שני עמינו. יחד, אנו רותמים את מיטב יכולותינו כדי לקדם חדשנות, מדע ויצירתיות אנושית בלתי מוגבלת לטובת בריאות, שגשוג ורווחה".

לסיום אמר: "זהו כבוד גדול עבורי לעמוד כאן כנשיא מדינת ישראל בשנתה ה-78, ולהעניק לך את עיטור הנשיא. זהו סמל להכרת התודה וההערכה שלנו כלפיך, סמל לידידות האמיצה והעמוקה שבינינו, סמל לאומץ ולבהירות המוסרית שהפגנת, וסמל לאנושיות המשותפת שלנו, לערכים המשותפים ולחזון המשותף לעתיד טוב יותר".

מיליי אמר בנאומו: "ברצוני להודות לנשיא הרצוג על העיטור שהוענק לי. אני חש כבוד רב לקבלו, כעוד מחווה חמה מצד העם בישראל, אשר מקבל אותי בכל ביקור באהבה האופיינית לו. לצד הכבוד שאני חש על ההוקרה הזו, אני מברך גם על ההידוק ההולך וגובר של הקשרים בין עמינו".

אני מברך על חיזוק הידידות הזו, שהייתה מאז ומתמיד אחד מעמודי התווך של מדיניות החוץ של ממשלתנו, כחלק מחזרה לערכי היסוד של היהדות והנצרות המשותפים בינינו. ארגנטינה וישראל מייצגות, כל אחת בדרכה, את המטרה לשמור על להבת החירות בעולם שבו החושך מרחף כיום מעל עמים שבעבר ידעו חירות.

מיליי חיבר בדבריו בין המדינות דרך ערכי התנ"ך: "כפי שאמר משה לעם ישראל: 'ובחרת בחיים' בין החיים למוות, בין הברכה לקללה. לכן אנו מבקשים כי הידידות בין ארגנטינה לישראל תעמוד במבחן הזמן. תחילה, בשל מה שהיא מייצגת עבור שני עמינו החולקים ערכים משותפים, מורשת וחזון לעתיד טוב. ומעל הכול, כסמל לכך שגם בזמנים החשוכים ביותר, הטוב גובר בסופו של דבר על הרע, כל עוד אנו נשארים מאוחדים. מי ייתן ואלוהים יברך את ישראל. מי ייתן ואלוקים יברך את ארגנטינה".