מדינת ישראל פתחה הערב (שני) את אירועי יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל ונפגעי פעולות האיבה, עם הישמע צפירת דומייה בת דקה בשעה 20:00 ברחבי הארץ.

עם הישמע הצפירה, עברה המדינה לדום והמוני בית ישראל התייחדו עם זכר הנופלים במלחמות ובפיגועי הטרור.

מיד לאחר מכן נפתח הטקס הממלכתי ברחבת הכותל המערבי, בהשתתפות נשיא המדינה יצחק הרצוג, שר הביטחון ישראל כ"ץ והרמטכ"ל רב-אלוף אייל זמיר.

הנשיא פתח בסיפורו של רס"ן ד"ר איתן מנחם נאמן ז"ל, רופא ילדים מסור שנפל בקרב בשדרות: "הם גילו שאיתן נפל, כשידו אוחזת ברמון חי, שזרקו המחבלים לעבר הכוח. רימון שאיתן תפס, אך לא הספיק להשליך בחזרה. איתן בחר כפי שבחר תמיד, להסתער".

הוא המשיך לסיפורו של רס"ל מאהר חטאר ז"ל, בן העדה הדרוזית ממג'דל שמס, שנפל בלבנון: "'אני חייב לתרום את החלק שלי' היה נוהג לומר. בזכות הנחישות של אלמנתו יסמין, מאהר הובא לקבורה בלוויה צבאית במג'דל שמס, ולראשונה הוקמה בכפר חלקה צבאית".

הנשיא התייחס למאות המדבקות והמשפטים המלווים את זכר הנופלים בכל קרן רחוב, וכינה אותם "שירת החיילים": "בכל פינה נופלות ונופלים, שם ותמונה. וליד כל אחת מן הפנים - משפט, ציטוט, או בקשה: 'אל תפסיקו לרקוד'. 'בחיוך!'. 'היו טובים, הכי טובים!' 'כמה כוח יש לנו!'... אלו צלילי זיכרון על מדבקות - 'שירת הסטיקר' של דורנו".

הנשיא הביא את דבריה של סמ"ר עדי אודיה ברוך ז"ל, שנהרגה בשדרות: "אם אי פעם אמות לפני שיגיע זמני, אני רוצה שתחגגו את החיים ולא תתאבלו על מותי. תראו עולם יפה בשבילי".

הנשיא הדגיש כי העם נלחם לא רק על קיומו הפיזי, אלא על רוחו: "לא על חרבנו אנו חיים, אלא לצידה. נאחז בה בעת הצורך. אך הרוח תמיד תהיה וחייבת להיות - עוצמתית ונטועה ביד השנייה. החרב היא כלי בידינו, אבל הרוח היא מטרתנו".

הוא הוסיף והזהיר מפני פילוג, תוך רמיזה להיסטוריה היהודית: "בבית המקדש שרו פעם יחד שירת הלויים. מקצב אחד, בקולות שונים. מחוץ לחומות תמיד עמדו אלה שחיכו שנפסיק לשיר יחד. וכשאנו מפסיקים - חרב ביתנו".

הנשיא חתם את דבריו בתפילה לדור המלחמה שיזכה לכתוב את השיר של היום שאחרי: "הגיע תורו של דור המלחמה - להעז ולחלום על היום שאחריה, לכתוב את השיר שאחרי המלחמה. מגיע לו שיר של תקווה... נשבע להוסיף ולשיר את שירת החיים, לעד נישא את זכרם בלב האומה".

הרמטכ"ל שזר בנאומו סיפורי גבורה מתקופות שונות, והדגיש כי המורשת עוברת מדור לדור: "יהודה המכבי צעד בשבילים שסלל אברהם אבינו. יורם וחייליו למדו את מורשת המכבים; צוות פרץ למד את מורשת גבעת התחמושת. את הקרב של 'צוות פרץ', לומדים היום בבסיסי הטירונים של צה"ל".

הוא סיפר על סרן דניאל פרץ ז"ל וצוות הטנק שלו שלא המתינו לפקודה ב-7 באוקטובר: "הם הבינו היטב כי הם חומת המגן האחרונה בין המרצחים לבין האזרחים. לוחמי 'טנק פרץ' הם סמל לדור שנענה ללא היסוס לציווי ההתייצבות".

זמיר הזכיר גם את גבורתה של סרן אור מוזס ז"ל, שזינקה תחת אש לחלץ פצועים בזיקים: "יוכי, אמא של אור, ספדה לה ואמרה: 'אורי, יש לי מלא נכדים מאור לבך, מלא נכדים'. השורשים שהעמיקה בפקודיה, נדמים בעיניה של אמא לנכדים".

בדבריו התייחס הרמטכ"ל למערכה הגלובלית שניהל צה"ל בשנה החולפת: "יצאנו למערכה חסרת תקדים נגד המשטר האיראני אשר במשך שנים בנה תוכנית להשמדת מדינת ישראל. לא החרשנו מול שליחותנו ההיסטורית, תקפנו בעוצמה וסיכלנו את תוכניות המשטר. נמשיך לעמוד על המשמר ונבטיח את נצח ישראל".

הוא הוסיף והתחייב להשבת הנעדרים: "שורותינו חסרות גם את נעדרי צה"ל אשר יצאו אל משימתם ואנו מחויבים להשיבם".

הרמטכ"ל שלח מסר חד וברור לחברה הישראלית לגבי עתיד צה"ל והצורך בכוחות נוספים: "כדי להגשים את החזון, נדרשת מאיתנו כעם, מכל חלקי העם, שותפות עמוקה במשימת הביטחון ונשיאה בנטל מתוך למידה והשתנות. המערכה הזאת מלמדת אותנו כי אלו הם תנאים הכרחיים לעוצמתנו הצבאית וכי הלכידות היא תנאי לקיומנו".

הרמטכ"ל חתם בהצדעה לדור הלוחמים הנוכחי: "דור שלא ביקש את המלחמה, אך בכל יום שהיא נמשכת, אנחנו זוכים לחזות בתפארתו... לנצח נהלך כשאנו חגורים בחרב כדי להבטיח חזון של שגשוג, צמיחה ושלום עבור ילדינו ונכדינו".

אירועי יום המחר

בשעה 08:30 יתקיים מעמד הקראת שמות חללי מערכות ישראל בהיכל הזיכרון הממלכתי בהר הרצל, במעמד שר הביטחון כ"ץ.

ב-11:00 תישמע צפירת דומייה בת שתי דקות. מיד אחריה יחל טקס האזכרה הממלכתי בהיכל הזיכרון בהר הרצל במעמד נשיא המדינה, ראש הממשלה, יו"ר הכנסת ונשיא בית המשפט העליון.

בשעה 13:00 יערך טקס האזכרה הממלכתי לחללי פעולות האיבה בהר הרצל, במעמד ראשי המדינה.

אירועי יום הזיכרון ייחתמו מחר בשעה 19:45, בטקס הדלקת המשואות המסורתי בהר הרצל, שינעל את יום הזיכרון ויפתח את חגיגות יום העצמאות ה-78 של מדינת ישראל.