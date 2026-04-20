רבים מאזרחי מדינות מזרח אירופה סבורים כי פעולות ישראל בשנים האחרונות מזכירות את פעולות גרמניה הנאצית.

ימים ספורים לאחר שקונרד ברקוביץ', חבר מפלגת הימין קיצוני "הקונפדרציה", הניף בפרלמנט הפולני את דגל ישראל ועליו צלב קרס, מתפרסם המחקר החדש שמציג תמונה מדאיגה במיוחד.

המחקר בוצע על ידי מספר חוקרי שואה ודעות קדומות מאוניברסיטאות בפולין, הונגריה וסלובקיה, ופורסם על ידי הקתדרה של אונסק"ו למחקרים בין-תחומיים בנושא אנטישמיות ושנאה באוניברסיטת ורשה.

על השאלה "פעולות ישראל נגד הפלסטינים אינן שונות מיחס הנאצים כלפי היהודים", ענו 45 אחוזים מאזרחי פולין שהשתתפו בסקר בחיוב. 18.7 אחוזים התנגדו לקביעה הזו, בעוד 36.2 אחוזים לא החזיקו בדעה מוצקה.

בסלובקיה הסכימו עם הקביעה 42.7 אחוזים, לעומת 16.2 שהתנגדו, ועוד 41.1 אחוזים שלא החזיקו בדעה. באוסטריה, מולדתו של הצורר אדולף היטלר, הסכימו 41.3 אחוזים כי פעולות ישראל מזכירות את הנאצים, לעומת 25.6 אחוזים שהתנגדו לכך, ועוד 33.1 אחוזים לא ידעו לענות בחיוב או שלילה.

בגרמניה ענו 40.5 אחוזים בחיוב והשוו את ישראל לגרמניה הנאצית, בעוד 26.3 אחוזים התנגדו, 33.2 לא החזיקו בדעה ברורה. בצ'כיה אמרו 32.8 אחוזים כי הם מסכימים עם הטענה, לעומת 29 אחוזים שהתנגדו לה, ועוד 38.2 שלא היו בעלי דעה ברורה.

האחוז הנמוך ביותר שהסכים עם ההשוואה בין ישראל לגרמניה הנאצית היה בהונגריה. 29.9 אחוזים ממשתתפי הסקר הסכימו עם הקביעה, לעומת 27.4 אחוזים שהתנגדו לה, ועוד 42.8 אחוזים שלא החזיקו בדעה.

שאלה נוספת הציגה קביעה הפוכה: "פעולות החמושים הפלסטינים כלפי ישראל אינן שונות מיחס הנאצים ליהודים". האחוז הגבוה ביותר שהסכים עם הקביעה היה בצ'כיה. 45.7 אחוזים הסכימו, לעומת 17.8 אחוזים שהתנגדו לקביעה הזו, ועוד 36.5 אחוזים לא ביו בעלי דעה מוצקה.

בגרמניה הסכימו עם ההשוואה בין הפלסטינים החמושים לנאצים 41.1 אחוזים, 24.4 אחוזים התנגדו, 34.6 היו ללא דעה. בסלובקיה 40.3 אחוזים הסכימו לקביעה, לעומת 19.9 אחוזים שהתנגדו לה, ועוד 39.8 אחוזים היו ללא דעה.

באוסטריה הסכימו 38.1 אחוזים כי פעולות הפלסטינים דומות ליחס הנאצים ליהודים, לעומת 28 אחוזים שהתנגדו, ועוד 33.9 אחוזים שלא החזיקו בדעה. בהונגריה ענו בחיוב 32.8 אחוזים, לעומת 27 אחוזים שהתנגדו, בעוד 40.2 אחוזים לא ידעו מה לענות.

בפולין הסכימו 30.1 אחוזים עם הקביעה, לעומת 31.4 אחוזים שלא הסכימו איתה, בעוד 38.5 אחוזים היו ללא דעה.

אחד ממחברי המחקר, ד"ר מיכאל בילביץ' מהחוג ללימודי השואה ודעות קדומות באוניברסיטת וורשה, אמר ל"ערוץ 7" כי "בפתיחת הקתדרה של אונסק"ו, שם הצגנו את הנתונים הללו, נכחו מספר נציגים של הממשלה: סגנית שר המשפטים, סגן שר המדע, סגן התובע הכללי. כך שאני מניח שהממשלה מעורבת בבירור בהתמודדות עם בעיה זו. בנאומיהם הם רואים באנטישמיות בעיה מרכזית שיש להתמודד איתה. זה מראה שלמרות שיש לנו בעיה, הממשלה מוכנה בבירור להתמודד איתה. זה לעולם לא יכול היה לקרות תחת ממשלת "חוק וצדק" הקודמת".