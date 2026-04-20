המוני מתפללים מהארץ ומהעולם פוקדים היום (שני) את ציונו של רבי ישעיה שטיינר, המוכר כ"רבי ישעי'לה מקרסטיר", לרגל יום ההילולא. ציונו ממוקם בעייריה קרסטיר שבצפון-מזרח הונגריה. העיירה הקטנה, המונה בימים כתיקונם כ-1,200 תושבים, הכשירה חניונים מיוחדים וקבעה מערך הסעות שפועל ללא הפסקה כדי להתמודד עם זרם המבקרים. במקום בוצעו שורת שיפוצים ושיפורים בקבר ובמבנים ההיסטוריים הקשורים לרבי, כולל הרחבת האוהל שמעל הקבר והכשרת שטחי תפילה נוספים. מארגני האירוע מספרים כי הוקמו באתר מתחמי אירוח מיוחדים הפועלים 24 שעות ביממה ומספקים ארוחות ומקומות לינה למבקרים. כמו כן הותקנו נקודות רבות לנטילת ידיים ואוהלים מיוחדים לאמירת תהילים ולכתיבת פתקי תפילה. רבי ישעי'לה היה דמות חסידית נערצת שפעלה באירופה בתחילת המאה ה-20.