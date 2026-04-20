ארגון "אמת ליעקב בישראל" שלח היום (שני) מכתב חריף לראש הממשלה לשעבר נפתלי בנט, בו הוא תובע ממנו לחזור בפומבי מאמירתו כי "ההשתמטות הורגת לנו את החיילים" ולפרסם התנצלות.

במכתב נמסר כי הוגשה תלונה במשטרת ישראל לבחינת ההיבטים הפליליים של ההתבטאות, וכי בכוונת הארגון לפנות לארגונים בארץ ובעולם העוסקים במניעת הסתה.

במכתב נכתב כי אמירתו של בנט אינה פליטת פה, אלא "אמירה מחושבת המייחסת אחריות לאובדן חיי חיילים לציבור אזרחי שלם". הארגון מגדיר זאת כ"האשמה קולקטיבית חמורה, מקוממת וחסרת תקדים החוצה כל גבול של שיח לגיטימי במדינה דמוקרטית", ומזהיר כי דברים מסוג זה עלולים "להכשיר את הקרקע לפגיעה ממשית בציבור זה על ידי גורמים קיצוניים".

הארגון תוקף את השימוש במונח "השתמטות" כלפי ציבור בני הישיבות, ומציין כי מדובר ב"עיוות חמור של המציאות".

לטענתו, ציבור זה מקדיש כ-108 חודשים רצופים ללימוד תורה - פרק הזמן הארוך ביותר של שירות לאומי מכל מסלול במדינה, לעומת 32 חודשי שירות סדיר.

עוד נטען כי בנט מתמקד בציבור החרדי בלבד, תוך התעלמות ממגזרים רבים אחרים שאינם משרתים בצבא.

הארגון דורש מבנט לחזור בו מן האמירה, להבהיר כי אינו מייחס לציבור לומדי התורה אחריות לנפילת חיילים, ולפרסם התנצלות "ברורה, מפורשת ובלתי משתמעת לשתי פנים" - תוך אזהרה כי בהיעדר תגובה הולמת יינקטו ההליכים המשפטיים והציבוריים.

מוקדם יותר הבוקר התראיין בנט ל'כאן חדשות' ואמר: "אני אגיד משהו שלא אמרתי בעבר, אבל צריך לומר את זה - ההשתמטות הורגת לנו את החיילים". בנט לא נתן מקום לחשוב שמדובר בפליטת פה, והוסיף: "זה משפט קשה - ואני עומד מאחוריו. החיילים שלנו, במיוחד המילואימניקים, נשחקים שחיקה קשה. זה פוגע בתפקוד המבצעי, לפעמים לא יכולים להחזיק נקודה שכבר כבשו, אז צריך לסגת ושוב לכבוש - וזה עולה בחיי אדם".

בנט הוסיף: "יש 100 אלף חרדים בריאים בגיל גיוס. נגייס אותם בדרך מאוד פשוטה - הפסקה מוחלטת של העברת כספים למי שלא משרת, למי שלא עובד, למי שלא הולך ללמוד בבית ספר שמלמדים בו מתמטיקה ואנגלית, ולא מלמדים לצאת נגד חיילי צה"ל. הדבר שמקיים את ההשתמטות זה עשרות מיליארדי שקלים שהממשלה הזו של נתניהו, דרעי וגולדקנופף מעבירים".