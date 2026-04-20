דליה יוגב, סבתו של סמל בועז מנשה יוגב ז"ל, מספרת בראיון לערוץ 7 על הנכד ששירת בנחל עוז ומצא את מותו בבוקר שמחת תורה, השבעה באוקטובר, לאחר שעות של לחימה עיקשת מול מחבלי הנוחבה.

"הוא שמר שם על חיילים פצועים ולא רצה לברוח", מספרת דליה על רגעיו האחרונים של נכדה. "הוא שמר על רן, שהייתה חברתו למקצוע ובשמירה על הגדר בינינו לבין עזה. בשבעה באוקטובר, אחרי ארבע וחצי שעות של לחימה, הוא קיבל כדור ונפל".

הסבתא מדגישה כי בועז פעל מתוך שליחות עמוקה שספג בבית: "נפל על קידוש השם. הוא אהב את ארץ ישראל, הוא אהב את החיים פה בארץ והוא ינק את זה מהבית".

היא שיתפה בצוואה שנמצאה במבחן התיכון של בועז ז"ל, "מצאנו לאחרונה במבחן שהוא כתב בתיכון, שהוא על ארץ ישראל לא יוותר ושאסור לדבר בגנותה של הארץ. הוא שמר עליה והגן עליה".

הצוואה שנמצאה במבחן של בועז יוגב צילום: ערוץ 7

יוגב משחזרת את הרגע המטלטל שבו נודע למשפחה על האסון, עוד לפני ההודעה הרשמית: "אמא שלו צלצלה אליו לטלפון במוצאי החג, כי היא דתייה ושומרת שבת. הרים מישהו בשם מוחמד ואמר שהוא מרים את הטלפון של הילד והילד מת. לא ידענו אם זה אמת או שזה איש של נוחבה. כעבור יומיים אמרו לנו שזה נכון".

התברר כי הדובר היה נהג ביחידה שמצא את הטלפון ושמר עליו.

בועז נקרא בשמו השני, מנשה, על שם סבו ז"ל שהיה לוחם במלחמות ששת הימים ויום כיפור, ובכך המשיך את שרשרת הגבורה המשפחתית.

במלאת שנתיים וחצי למלחמה, דליה מתארת את הקושי המלווה את יום הזיכרון: "קשה מאוד. הזמן לא עושה טוב. אנחנו מתגעגעים אליו. מתגעגעים לחיוך שלו. מתגעגעים לעבודות היד שהוא היה עושה, בעץ, בכל דבר. עלם חמודות שקשה מאוד שלא גדל והקים משפחה".