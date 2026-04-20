לאחר חודשים של קיפאון בנושאי הדת בעיר רעננה, מסתמנת בימים האחרונים התקדמות בתהליך מינוי רב עיר, בעקבות דרישת משרד הדתות והתגברות הלחץ הציבורי.

משרד הדתות דרש מהרשות המקומית להקים אסיפה בוחרת הכוללת נציגי ציבור, כאשר מנכ"ל משרד הדתות הנחה למנות שבעה נציגים. במקביל, התבקשה העברת טפסי המועמדים עד סוף השבוע לצורך קידום התהליך.

שני המועמדים המרכזיים לתפקיד הם הרב שלמה אישון והרב אביחי קצין, כאשר השאיפה היא שההליך לקביעת מועד יסתיים עד ה-24 באפריל, יום ו' הקרוב.

חבר מועצת העיר יורם סילברמן, מסר לערוץ 7: "אני מברך על דרישת משרד הדתות להתחיל בתהליך, וטוב שהיא מגיעה, גם אם באיחור. בחודשים האחרונים התרעתי שוב ושוב על הפגיעה החמורה בשירותי הדת ברעננה, בהם העיכוב במינוי ממונה למועצה הדתית.

כעת נדרש לוודא שהמהלך הזה יביא לפתרון אמיתי ולא רק לכותרות: מינוי רב עיר ומינוי ממונה למועצה הדתית".