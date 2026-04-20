נשיא ארגנטינה, חאבייר מיליי, ביקר היום (שני) בישיבת חברון גבעת מרדכי בירושלים, והתקבל בידי ראשי הישיבה ומאות תלמידים.

מיליי נכנס לגלריית עזרת הנשים ונופף לעבר תלמידי הישיבה שנעמדו למטה.

ראש ישיבת חברון, הרב יוסף חברוני, פתח את המעמד ואמר: "אדוני הנשיא, אני אדבר בעברית. אני בטוח שהמתרגם יעשה עבודה טובה, אבל את שפת הלב, אני בטוח שאתה מבין בכל מקרה".

הרב חברוני הוסיף: "מכובדי הנשיא, ללא ספק קיבלת תעודות ותארים ממדינות חשובות, ממוסדות ומארגונים מפוארים. אבל אני לא חושב, ולא יודע, אם עד היום קיבלת תואר ממוסד שהוא חוליה בשרשרת של דורות, מישיבה שקיימת בעם ישראל 3,786 שנים".

מיליי אמר: "אני רוצה להציג את שותפי, חברי הטוב, שאותו אני חולק היום עם ישראל. הוא הרבי האישי שלי, וכיום שגריר ארגנטינה בישראל, אקסל ואניש". הקהל מחא כפיים.

עם זאת, לצד ההתלהבות מהביקור, נשמעה גם ביקורת חריפה על עצם קיומו באמצע סדר הלימודים.

עורך "בחדרי חרדים", משה ויסברג, כתב: "תדהמה בעולם התורה. צריך לומר את האמת, מדובר בביטול תורה שלא היה כמותו באמצע סדר ב' של תחילת זמן קיץ, עם במה ליד ארון הקודש. במקום שמיילי יראה קול של לימוד תורה בישיבת חברון, הוא רואה נשף מסכות, ועוד בבית המדרש. לפחות היו מקבלים אותו בחדר האוכל".