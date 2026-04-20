סא"ל (במיל') יקי קליין, שנפצע אנוש מפיצוץ מטען בשומרון במהלך פעילות מבצעית, נשא הערב (שני) את תפילת "יזכור" בטקס הממלכתי בכותל המערבי.

ב-7 באוקטובר הקפיץ קליין את גדודו לימ"ח עוד בטרם הגיוס הרשמי, והם נכנסו לפעילות בגזרת טלמונים שבשומרון.

הוא נפצע במהלך סבב המילואים השלישי שלו, לאחר שרכבו עלה על מטען. מהפיצוץ נהרג הנהג ששהה לצדו, בעוד קליין עצמו נפצע באורח קשה והובהל לבית החולים שיבא. מעוצמת הפיצוץ הוטח קליין למרחק של כשבעה מטרים.