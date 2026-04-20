מאות משתתפים התכנסו הערב (שני) בבנייני האומה בירושלים לעצרת המרכזית לציבור החרדי, לזכרם של נופלי המסלולים החרדיים בצה"ל.

שר האוצר, בצלאל סמוטריץ', נשא דברים במעמד וקישר בין האבל הלאומי על הנופלים לבין זיכרון תלמידי רבי עקיבא.

בפתח דבריו אמר: "לרבי עקיבא היו 24 אלף תלמידים, אליהם הצטרפו 25,648 תלמידים. תלמידים בתורה ותלמידים בגבורה".

הוא תיאר את המציאות הקשה של השנתיים וחצי האחרונות, מאז הטבח בשמחת תורה: "בשנתיים וחצי האחרונות אנחנו בעיצומה של מלחמה קיומית, מלחמה הכרחית וצודקת מאין כמותה שהתחילה בטבח הנורא בשמחת תורה ונמשכת מאז. למלחמה הישגים רבים אך לצערנו גם מחירים כבדים. עוד ועוד נופלים מצטרפים אל בתי העלמין, עוד ועוד משפחות מצטרפות אל מעגל השכול".

סמוטריץ' שיתף בתחושותיו כחבר קבינט אל מול המשפחות השכולות: "בשנתיים וחצי האחרונות חברי ואני עוברים מדיון קבינט להלוויה, ומדיון ביטחוני אל ניחום משפחה אבלה. בשליחותכם משפחות יקרות אנו מקבלים החלטות גורליות, האחריות כבדה, והמחירים רבים וקורעים את הלב. אך יחד עם הכאב, בשנתיים וחצי האחרונות מתגלות בעם ישראל עוצמות מדהימות, עוצמות של מסירות נפש, ואמונה, אחדות וגבורה. עוצמות שבעזרת ה' מביאות גם להישגים גדולים בכלל החזיתות. לפני שנתיים וחצי אויבנו חשבו שיוכלו לנו אך "לא יטוש ה' עמו ונחלתו לא יעזוב", עם ישראל ברגעים הקשים ביותר, התאחד ויצא להכות באויביו. 'הֶן עָם כְּלָבִיא יָקוּם וְכַאֲרִי יִתְנַשָּׂא'".

השר פנה ישירות למשפחות השכולות מהמסלולים החרדיים, והדגיש את החלל שהותירו הבנים גם בעולם התורה: "כשאנו מביטים על פניכם, המשפחות היקרות, אנו רואים את המחיר הנורא של הקוממיות שלנו. הכאב הוא אינסופי, והחלל שהותירו הבנים בבית, בבית המדרש, בקהילה ובשורות הגדוד, הולך מסוף העולם ועד סופו. אך דווקא כאן, בין דמעות הזיכרון, מהדהדות מילותיו של הנביא ירמיהו, המבטיח לנו כי בכי הנדודים והאבל יהפוך לבניין: 'מִנְעִי קוֹלֵךְ מִבְּכִי, וְעֵינַיִךְ מִדִּמְעָה: כִּי יֵשׁ שָׂכָר לִפְעֻלָּתֵךְ נְאֻם ה' וְשָׁבוּ מֵאֶרֶץ אוֹיֵב. וְיֵשׁ תִּקְוָה לְאַחֲרִיתֵךְ נְאֻם ה' וְשָׁבוּ בָנִים לִגְבוּלָם'".

לסיום, חתם השר: "לאחר אלפי שנות גלות עם ישראל חוזר לארץ ישראל. קול התורה שוב נשמע בארצנו, זקנים וזקנות יושבים ברחובותיה של ירושלים, וילדים משחקים בהם, ואנחנו מאמינים ומצפים לבניין בית המקדש ולגאולה השלמה. אנחנו מאמינים ובונים, מצפים ופועלים. אנחנו בונים את ארץ ישראל כמקום להשראת השכינה ואין נחמה גדולה מזו. אנחנו מבטיחים לכם, משפחות יקרות: זכרם של בניכם לא ימוש מאיתנו. ואסיים במילותיו של הנביא ישעיהו: 'כְּאִישׁ אֲשֶׁר אִמּוֹ תְּנַחֲמֶנּוּ - כֵּן אָנֹכִי אֲנַחֶמְכֶם, וּבִירוּשָׁלִַם תְּנֻחָמוּ'. תהא נשמתם של בנינו, שנפלו על קידוש ה', צרורה בצרור החיים לעולמים".