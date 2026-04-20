אירוע הזיכרון הלאומי המרכזי של הכנסת, "שירים לזכרם", מתקיים הערב (שני) זו השנה ה-16 ברציפות.

האירוע, שנערך בטרקלין שאגאל הממלכתי, מהווה יוזמה משותפת של הכנסת, אגף משפחות הנצחה ומורשת במשרד הביטחון והאגף לנפגעי פעולות האיבה בביטוח הלאומי.

בשל המצב הביטחוני המתמשך, הוחלט גם השנה לקיים את האירוע במתכונת מוקלטת מראש וללא נוכחות קהל, כדי להבטיח את העברתו לכל בית בישראל בבטחה.

הנושא המרכזי שנבחר לאירוע השנה הוא "תמונות של תקווה" - ניסיון למצוא קרני אור וגבורה בתוך השכול הכבד המלווה את המדינה מאז השבעה באוקטובר.

במהלך הערב, יישאו דברים ראשי המדינה לצד בני משפחות שכולות, שישתפו בסיפורי חייהם ובצוואתם של יקיריהם שנפלו במערכות ישראל ובפעולות האיבה.

באירוע יופיעו האמנים: הראל סקעת, מאיה בוסקילה ומיקה משה, דוד דאור, נס וסטילה, לירן דנינו, חגית יאסו, עקיבא, אלין גולן ולהקה צבאית.