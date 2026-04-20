חטיבת החשמונאים קיימה הערב (שני) את הטקס המרכזי לציון יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל ונפגעי פעולות האיבה.

הטקס, שנערך בראשות מפקד החטיבה, אלוף-משנה שמר רביב, ריכז אליו את סגל הפיקוד והלוחמים שאינם נמצאים בקו האש באותה שעה.

בעוד בבסיס הוקרא ה"יזכור" והורד הדגל לחצי התורן, לוחמי החטיבה הפועלים בתוך שטח לבנון קיימו טקסי זיכרון מאולתרים ומצומצמים, בהתאם למגבלות הפעילות המבצעית.

בטקס המרכזי הודלקה אבוקת הזיכרון ושירת "התקווה" חתמה את המעמד, כשהלוחמים והמפקדים מצדיעים לזכר הלוחמים שנפלו בקרבות.

בנאומו הדגיש המח"ט את משמעות ההקרבה של הנופלים עבור קיומה של המדינה: "ביום זה אנחנו עוצרים את שגרת חיינו, מרכינים ראש ומתייחדים עם זכרם של הנופלים, אלו שמסרו נפשם כדי שנוכל אנו, לחיות כאן, בארץ הזו, בביטחון".

רביב עמד על כוחו של יום הזיכרון באיחוד חלקי העם, דווקא בשנה כה מורכבת: "יום זה מבטא את הקשר הנשמתי העמוק בין כל חלקי האומה, יום שבו עם שלם מתכנס סביב זיכרון משותף, כאב משותף והכרת תודה שאין לה שיעור".