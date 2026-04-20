במסגרת אירוע "שירים לזכרם" שודר הערב (שני) סיפורה של משפחת לוינשטרן. הדס, אלמנתו של אלישע לוינשטרן הי"ד, שיתפה בסיפור הגבורה של בעלה ובמסע המורכב להקמת משפחה מחדש.

הדס נישאה מחדש להוד, אלמן ואב לארבע בנות, "התחתנתי מחדש וזה באמת מאוד משמח ואני מייבבת", סיפרה בדמעות. היא הדגישה כי המהלך נעשה בברכתם המלאה של הוריו של אלישע: "אבא של אלישע נתן לנו את ברכת הדרך".

צבי, אביו של אלישע, הסביר: "מאוד שמחנו שכבר לא תהיה לה את הבדידות שראינו עליה". אמו, שרון, הוסיפה בהתרגשות: "הרגשתי שאני מחתנת בת".

הדס תיארה את הרגעים שבהם נשברה כשראתה את חטיפת משפחת ביבס: "לי יש תינוקת ג'ינג'ית בת עשרה חודשים וראיתי בטלוויזיה ראש ג'ינג'י. אין מצב שאנחנו לא נוקמים את זה".

היא קישרה בין השכול האישי להיסטוריה המשפחתית: "סבתא שלי בפולניה מאוד פחדה. אני סיימתי לפחד. אני נלחמת על הקיום שלי פה - וזה גם בשדה הקרב וגם לגדל ילדים מתוקים ושמחים שמתנדנדים בנדנדות".

על אלישע סיפרה כי לא השאיר מכתב פרידה רשמי: "הוא אמר: 'דאגתי כל החיים שכל מי שסביבי ידע שאני אוהב אותו. המשפחה שלי לא צריכה מכתב'".

בנה הקטן של הדס התפרק בבכי: "אני מאוד מאוד מתגעגע לאבא. הוא עשה את זה לטובתנו שלא נמות, הוא נלחם באויבים". הילד שיתף בחלום שחלם על חזרתו של אביו לחיים: "ראיתי שהוא לא חזר ואז התחלתי לבכות. אני הולך לחדר ובוכה, אני לא רוצה שיראו אותי".

ראש הממשלה בנימין נתניהו, שנפגש עם המשפחה, אמר להדס: "היה לך את הכוח ואת עצמות הנפש להמשיך. ואני חושב שבמידה רבה זה הסיפור של העם שלנו. וזה מתבטא פה, במשפחה הנפלאה הזו".

אחת הבנות אמרה: "עם כל העליות והירידות אנחנו תמיד נשארים מאוחדים ומחזיקים אחד את השני. וזה מה שבאמת חשוב".