לוחמות מילואים ששירתו בשמירה על מחבלי נוח'בה בבסיס שדה תימן מסרבות לשוב לתפקידן, לאחר שלדבריהן חוו הטרדות מיניות מצד העצורים ותחושת הפקרה מצד המערכת, כך דווח בכאן חדשות.

לדברי אחת הלוחמות, במהלך שירות המילואים, נדרשו היא וחברותיה לשמור על מחבלי נוח'בה שאנסו, שרפו ורצחו ילדים ונשים בטבח ב-7 באוקטובר בעוטף עזה. לטענתה, חלק מהמחבלים היו לבושים בתחתוני בוקסר בלבד.

עוד סיפרו כי נדרשו להיות נוכחות גם במצבים רגישים, כגון במהלך מקלחות או פעולות שגרתיות של העצורים, ללא הפרדה מספקת. לדבריהן, המציאות היומיומית הייתה קשה להתמודדות והותירה השפעה נפשית משמעותית גם לאחר סיום המשמרות.

"היינו מגישות להם אוכל, אוזקות אותם, נמצאות מולם שעות ארוכות - ובזמן הזה הם שולחים לנו נשיקות, מנסים להוריד את הבגדים (שלהם)", מספרת אחת החיילות, "המבטים שלהם היו משפילים, מפשיטים. זה היה בלתי נסבל".

הלוחמות טענו כי פנו למפקדים בבקשה לשינוי תפקיד, אך נענו בשלילה או בהתניות שונות. לדבריהן, גם פניות לקבלת סיוע מקצועי לא נענו, וכי לא התאפשר להן לשוחח עם גורמי בריאות הנפש או יועצות מתאימות.

הלוחמות תיארו מציאות יומיומית של חשיפה למצבים אינטימיים בכפייה מול מחבלי הנוח'בה: "נדרשנו לשמור עליהם עם טיימר מבחוץ, גם כשהם מתקלחים, בעת החלפת אזיקים - סיטואציות שלאישה הן קשות, מערערות ומשפילות. לא הייתה הפרדה מספקת, ולא הגנה עלינו".

אחת הלוחמות סיפרה כי קיבלה זימון נוסף למילואים לאותו תפקיד, אך החליטה שלא להתייצב, חרף החשש מהשלכות משמעתיות. לדבריה, היא מבקשת להמשיך לשרת ולתרום, אך לא בתנאים שבהם שובצה בעבר. "לא בשביל זה התגייסתי לצה"ל, היא אומרת, "קחו אותי לשדה הקרב, למלחמה - רק לא לעמוד מול מחבלים, רוצחים ואנסים".

אחד המפקדים שפנתה אליו לאחרונה בבקשה לקבל רופא כתב לה "אם תמשיכי בזה, אני אחסום אותך".

חיילת אחרת ששוחחה עם כאן חדשות ושמרה על מחבלים בשדה תימן, אושפזה בבית חולים ומטופלת במחלקה לבריאות הנפש כבר תקופה ארוכה.