ראש הממשלה בנימין נתניהו פרסם הערב (שני) פוסט אישי לרגל יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל, בו התייחס לאחיו מפקד סיירת מטכ"ל יוני נתניהו שנפל במבצע יונתן.

נתניהו פתח את דבריו בתיאור הקשר הקרוב בין האחים: "יוני היה אחי המופלא. כוכב הצפון שלי שעזר לי לנתב את דרכי בנפתולי החיים. הוא שימש לי ולאחי עדו דוגמה ומופת והעניק לנו תמיכה ועצה בצמתים רבים. כבר מגיל צעיר היה בו שילוב נדיר של שקט פנימי, נחישות ותחושת ייעוד ברורה. הוא ידע תמיד לאן הוא הולך, ומה נדרש ממנו".

נתניהו הוסיף כי האמין שיוני ינהיג את המדינה בעתיד: "כל חייה נאבקת מדינת ישראל על עצם קיומה. כל עוד יוני היה בחיים, הייתי משוכנע שהוא יהיה שם בחזית, בהנהגה, במקום שיסייע להבטיח את עתידה".

הוא שחזר את הרגע שבו קיבל את הבשורה המרה על נפילתו של יוני ב'מבצע יונתן' לשחרור החטופים: "הרגשתי שחיי הגיעו לקיצם. זה לא היה רק אובדן של אח אהוב. זה היה אובדן של עוגן. הייתי בטוח שלעולם לא אתאושש".

נתניהו תיאר כיצד מתוך האבל צמחה הדרך הציבורית שלו: "עם הזמן הבנתי שהמורשת של יוני לא הסתיימה עם נפילתו. להפך. דורות של צעירים קראו את ספר מכתביו, דורות של לוחמים שאבו השראה מערכיו. יוני לא השאיר אחריו רק זיכרון של גבורה. הוא השאיר לנו דרך. מתוך עומק היגון צמחה בי תחושת שליחות עמוקה. ההקרבה של יוני דחפה אותי קדימה אל העשייה הציבורית".

בסיום דבריו, חיבר ראש הממשלה את זיכרון אחיו להחלטות הגורליות שהוא מקבל בימים אלו של מלחמה: "כראש ממשלת ישראל בימים אלה של מלחמה קיומית, כשאני שולח את חיילינו אל הקרבות ואת טייסנו אל איראן, אני רואה כל אחד ואחת מהם כאילו היה אחי. אני זוכר את ההורים שלי, ואני חושב על ההורים שלהם. אני יודע מה מונח על הכף. אני יודע מה המשמעות של כל החלטה. אני שומר על לוחמינו, והם שומרים עלינו".

הוא חתם את דבריו וכתב: "אני מתגעגע אליך יוני, אחי האהוב. אתה חסר לי עד מאוד".