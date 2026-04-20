הפרשן הפוליטי עמית סגל נשא הערב (שני) דברים בטקס הזיכרון במאהל הגבורה בירושלים, והתייחס למשמעות השכול ולזיכרון הנופלים בדור הנוכחי.

סגל פתח בתיאור רגע מצמרר שחווה בבית כנסת בתל אביב: "לפני שנתיים הזדמנתי לשבת של משפחות שכולות בתל-אביב. בדרך כלל, בבית כנסת מלא יש משהו כמו חמישה לויים, יולדת אחת, אולי בר מצווה, וארבעה אומרי קדיש. ‏אבל כשהגיעו שם לקדיש, כל בית הכנסת, מאות מתפללים, נעמד ואמר 'יתגדל ויתקדש שמיה רבה'. כי יקיריהם, יקיריכם, יקירינו, נפלו בשמחת תורה של אותה שנה או בחודשים שאחריו, ‏וקול הקדיש הולך וחזק מאוד".

הוא חיבר זאת לתור של אבות שבאו לקרוא שמות לתינוקותיהם בבית החולים הדסה שנה קודם לכן: "‏ונזכרתי בפעם נוספת שקרה לי דבר כזה, בבית הכנסת בבית החולים הדסה עין כרם, שנה קודם לכן. כשפתאום הצטבר תור של חמישה שישה אבות שבאו לקרוא שם לבנות, ועוד שלוש בריתות לבנים. ‏וחשבתי על המקומות האלה, שכאילו הפוכים זה מזה. ועל המרחק הקצר עד להכאיב שבין קריאת שם וקריאת קדיש. כי הנופלים נותרים בני עשרה, או בני עשרים, אבל בעינינו, שמתבגרים, הם נראים כל פעם צעירים יותר ויותר".

סגל עמד על גבורתם של הלוחמים: "חשבתי על כך שאת כל אחד ואחד מהנופלים האלה בירכו בברית 'קיים את הילד הזה לאביו ולאימו'. והילד התקיים, עד שהחליט מיוזמתו המוחלטת לקפוץ אל האש, במדינה שבה אנשים רצים אל תופת כמו אל ים".

בשלב מרכזי בנאומו, קרא סגל לחשבון נפש לאומי: "באולם שליד בית הכנסת עברתי וקלטתי שיחה שלא האמנתי שיכולה להתקיים. הורים שכולים דנו שם בשאלה מתי זה קשה יותר: כשהבן שנפל השאיר אחריו ילדים קטנים יתומים, או כשלא זכה. וחשבתי, שאולי צריך להגיד גם פה: 'אנו מתירים להתפלל עם העבריינים'. כי כולנו העבריינים שממשיכים בחייהם, במריבותיהם. עוברים כל יום על מצוות 'לא תשכח' ועל הנדר 'להיות ראויים'. ואולי גם כאן במדינה שלנו הגיע הזמן, מיום הזיכרון שעבר, ועד יום הזיכרון הזה, להסיר את כל החרמות וכל הנידויים שבשלהם, גם בשלהם, הגיעו אלינו הרעה הזאת והסתר הפנים הזה".

הוא הדגיש את ייחודם של נופלי המערכה הנוכחית: "‏נופלי המערכה הזו, שעדיין אין לה שם מוסכם ולא תאריך סיום, שונים בכל זאת מקודמיהם, כי לא שיערנו שבדור שלנו, ילדים כמו מתן אברג'יל ויוחאי דוכן עדיין קופצים על רימונים. או שגם בתזכורת באייפון, לא רק בעט נובע, אפשר לכתוב מילים כמו של בן זוסמן: 'אני מלא גאווה ותחושת שליחות ותמיד אמרתי שאם אצטרך למות, הלוואי וזה יהיה בהגנה על אחרים ועל המדינה. ירושלים, הפקדתי שומרים, שיום יגיע ואהיה אחד מהם'. ‏ובעיקר כי הם יצאו אל הקרב ועשו זאת בדעה צלולה. למרות שנים ארוכות של פילוג ומאבקים פנימיים, שאמורות היו, לכאורה, להעלים כל סימן של נכונות למות למען אנשים שחושבים אחרת".

סגל דחה את הדימוי של אהבה מבוזבזת, "על מלחמת העולם הראשונה כתב סופר אמריקני 'מאה שנה של אהבה של מעמד הביניים בוזבזה שם בשוחות'. אצלנו, היא חלילה לא בוזבזה. והיא לא בת מאה. היא אהבה של שלושת אלפים שנה לעם הזה ולמקום הזה, חזקה יותר מכל מאבק רגעי, עוברת מדור לדור, בגיל מוקדם להדהים. וכמו שכתב יהודה עמיחי, 'אדם יוצא מבית, והבית אינו יוצא מן האדם'".

הוא שרטט את המהפך הדרמטי שעברה המדינה: "‏ההיסטוריה תשכח את המאבקים הפוליטיים ואת האינטרסים הרגעיים, אבל היא תזכור היטב איך התהפכה הקערה בין שמחת תורה תשפ"ד בבארי ובין פסח תשפ"ו בטהרן. היא תבחין בין עיקר ובין טפל, תראה אור בחשיכת ההודעות 'דובר צה"ל התיר לפרסום'".

בסיום דבריו חיבר בין ימי המקדש לימינו, "‏לא המצאנו את הערבוב הזה בין יום הזיכרון לבין יום העצמאות, שנושקים זה לזה ואין מלכות נוגעת בחברתה. לפני 2,400 שנה עמדו על הר בירושלים ישראלים רבים, בחנוכת בית המקדש השני. הצעירים שמחו על המקדש, הזקנים בכו בי ראו כמה עלוב הוא לעומת הבית הראשון שזכרו. נעמי שמר תיארה זאת במילים: 'שירי קינה, שירי הלל, זה מתערבב, זה מתערבל'. וכך תיאר זאת עזרא: '‏וְאֵין הָעָם, מַכִּירִים קוֹל תְּרוּעַת הַשִּׂמְחָה, לְקוֹל בְּכִי הָעָם: כִּי הָעָם, מְרִיעִים תְּרוּעָה גְדוֹלָה, וְהַקּוֹל נִשְׁמַע, עַד-לְמֵרָחוֹק'. ‏בזמן הכרזת העצמאות, ממש מחר לפני 78 שנה, נפל גוש עציון ומגיניו נטבחו ונחטפו. מניין הנופלים חצה אז את האלפיים בדיוק כשהתגשמה התקווה בת שנות אלפיים. לא היה בית שאין בו מספד ולא היה רחוב שלא התמלא בשמחה".

הוא הוסיף וציטט: "‏אלתרמן כבר כתב על השעה ההיא מילים נצחיות: ‏'ופני שמחתה עזות ‏וחזקים לעומתן פני תוגתה ‏ולעת חג או מספד הן רובצות ‏אישה לפתח רעותה ‏והעת כמו ניר שבו חרשו ‏אהבה ושנאה וקרב ‏ויבער העפר עד בוא ‏יבוא נושא אלומותיו'. ‏אלתרמן רמז לפסוק 'הזורעים בדמעה ברינה יקצורו, הלוך ילך ובכה נושא משך הזרע, בוא יבוא ברינה נושא אלומותיו'. כי בניגוד לבית השני, כשהוקם הבית השלישי לא חצי בכו וחצי שמחו, אלא כולם בכו ושמחו ביחד".

‏בסיום דבריו פנה למשפחות השכולות, הודה להן על עמידתן וקרא לשאוב השראה מהרוח שהן מפגינות, "רובנו בארץ מכירים בנס של הקמת מדינת ישראל, אך לשמחתנו לא חווינו את הכאב הנורא על בשרנו. ‏יש מנגד את מי ששקועים באבל הכבד ואינם מצליחים לראות את המטרה שלשמה נדרש, ואין לנו הזכות לשפוט אותם. ‏אבל אתם היושבים פה חשים היטב גם את הצער הנורא, וגם את רוח ההיסטוריה. הלוחות הטקטוניים האלה של תוגה ושמחה, זיכרון ועצמאות, הלוחות הטקטוניים האלה שעליהם יושבת מדינת ישראל מתנגשים על לוח ליבכם יום יום ושעה שעה. ‏ואתם קו השבר. ‏ובתוככם גם סוד החיבור. ‏ואני אינני מקנא בכם, אבל אני מתקנא ברוח שלכם. וכמו כולם אני מודה לכם מעומקי ליבי ונפשי, ומבקש את סליחתכם".

הוא חתם ואמר: "‏שבוע אחרי הטבח, לפני גשם ראשון, בקיבוץ בארי זרעו את השדות שדרכם דהר המוות אל הבתים. התקיים בנו כפשוטו הביטוי התנ"כי 'הזורעים בדמעה'. ואם התקיים החלק הזה, מובטח שיתקיים בנו גם החלק השני 'ברינה יקצורו'".