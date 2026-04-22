בתיאטרון ירושלים נערך היום (רביעי) חידון התנ"ך העולמי לנוער יהודי. 16 בני נוער מצטיינים, שנבחרו מתוך מאות מועמדים בקהילות היהודיות ברחבי העולם, עלו על הבמה כדי להפגין בקיאות יוצאת דופן בספר הספרים.

השנה משתתפים בחידון בני נוער משבע מדינות, המביאים איתם פסיפס מרגש של יהדות התפוצות.

מישראל משתתפים גיאורגי ריבניקוב, הודיה כהן, ידידיה מולאיוף ויעל יאו; מארצות הברית עקיבא (ג'ק) שרייר, יהושע אפלבאום והדסה; מאנגליה לאה גיטל אוסטרוף; מדרום אפריקה תהילה ראנלס וחיים גולדפיין; ממקסיקו שרה ששוא שלוח ומרים דיצ'י; מפנמה ג'קי פנונו ואלן איתן; ומקנדה מישל גמליאל ומאיה ורסקין.

האירוע מתקיים במעמד שר החינוך יואב קיש, יו"ר הכנסת אמיר אוחנה וראש עיריית ירושלים משה ליאון. את החידון מנחה שרה ב"ק, ובחלק האמנותי מופיע הזמר מאור אדרי.

החידון, שנערך בהובלת משרד החינוך ומינהל חברה ונוער, בשיתוף הסוכנות היהודית וקק"ל, כולל השנה חבר שופטים עם משמעות עמוקה: לצד יו"ר הכנסת ומחבר השאלות לירון בן משה, יושבים בצוות השיפוט גם נציגי המשפחות השכולות ממלחמת "חרבות ברזל" - אברהם רווח, אביו של רס"ן דביר רווח ז"ל, ורחל גולדברג, אלמנתו של הרב אבי גולדברג ז"ל.

שר החינוך יואב קיש בירך על קיום החידון וציין כי מדובר באירוע המבטא את החיבור של מדינת ישראל למקורותיה ולזהותה, "החידון הוא הרבה מעבר לתחרות ידע , התנ"ך הוא תעודת הזהות הערכית והתרבותית של העם היהודי, מצפן המלווה אותנו לאורך הדורות".