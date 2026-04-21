איתי בירמן ויוסף נטיב השיקו שיר חדש בשם "ביקשתי", המוקדש לזכרו של סמל בר יענקלוב ז"ל, לוחם שנפל ב-7 באוקטובר בקיבוץ כיסופים תוך הצלת חייהם של רבים.

במרכז השיר עומדת קריאת נחמה מהנופל אל אהוביו שנשארו מאחור: "אל תבכו עליי, יש שמש מעליי מלטפת, עכשיו... עוד אשוב יום אחד אל החוף שאהבנו, מתפלל על כולנו מכאן".

היוצרים בחרו לתאר את דמותו של בר דרך זיכרונות פשוטים ויומיומיים, ממשחקים משותפים בגינה מול הבית וציורים במכחול, רגעים שהופכים ליקרים מפז לאחר האובדן.

הפזמון החוזר מבקש להעניק למשפחה ולחברים "אור קטן" כדי שלא ישקעו בייאוש.