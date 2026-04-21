מדינת ישראל מציינת היום (שלישי) את יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל ולחללי פעולות האיבה תשפ"ו.

אירועי הזיכרון, שהחלו אמש בטקס הממלכתי ברחבת הכותל המערבי, יימשכו לאורך כל היום בהתייחדות עם זכרם של הנופלים והנופלות ובטקסים רשמיים.

לוח האירועים הבוקר ייפתח ב-08:30 בהיכל הזיכרון הממלכתי בהר הרצל שבירושלים, שם תתקיים הקראת שמותיהם של חללי מערכות ישראל. ב-11:00 תישמע ברחבי המדינה צפירת זיכרון בת שתי דקות, ומיד לאחר מכן יחל הטקס הממלכתי המרכזי בהר הרצל במעמד נשיא המדינה יצחק הרצוג, ראש הממשלה בנימין נתניהו ונשיא בית המשפט העליון יצחק עמית.

בשעה 13:00 ייערך בהר הרצל טקס האזכרה הממלכתי לחללי פעולות האיבה, גם הוא במעמד נשיא המדינה.

יום הזיכרון ייחתם ב-19:45 בטקס הדלקת המשואות הממלכתי בהר הרצל, שיסמן את המעבר לערב יום העצמאות ה-78 ותחילת החגיגות.