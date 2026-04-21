מפקד חטיבת גולני, אל"מ עדי גנון, הנלחם בימים אלה בלבנון - מסר את פקודתו ליום הזיכרון לחללי מערכות ישראל באמצעות הקשר - ללוחמים שנמצאים עימו בעומק השטח.

"היום יום הזיכרון - עם ישראל כולו מתייחד בשעה זו עם זכר הנופלים, הבנים, החברים. גם השנה לא נוכל להתייחד עם המשפחות כפי שהיינו רוצים, אבל המקום בו אנו עומדים השנה הוא הזיכרון הטוב ביותר", אמר גנון.

הוא הוסיף "בעוד 24 שעות, בזמן שנצא לעוד מבצע, תדעו שבזכות הנופלים, בזכותכם ובזכות עוד אלפי לוחמים כמוכם, בזכות המשפחות שלכם בעורף, מדינת ישראל תוכל לחגוג את יום העצמאות".