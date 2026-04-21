זוכרים את הנופלים: בישיבת אלון מורה פרסמו היום (שלישי), עם ציון יום הזיכרון, שורת ציטוטים שכתבו תלמידי ובוגרי הישיבה שנפלו במהלך המלחמה, לפני נפילתם.

הציטוטים, שנאספו מיומנים ומשיחות אישיות, פורסמו בעיצוב מיוחד ומרגש אותו משתפים תלמידי הישיבה לזכרם של הנופלים.

"העולם הוא לא פייר, העולם הוא מדוייק", צוטט עמיחי ויצן, מגיבורי כרם שלום שנפל ביום טבח שמחת תורה. "יש כאלה שמשקיעים במניות, אני משקיע במעשים טובים", הובאו דבריו של רס"ל אלחנן קליין, שנהרג לפני כשנתיים בפיגוע ירי בכביש 557.

"יהודי זה לא רק בפועל, יהודי זה בכוח", כתב רס"ר ידידה רזיאל, שנפל גם הוא בקרבות הגבורה בשמחת תורה. "כל קושי הוא הזדמנות להיות יותר מקצוען", כתב עמיחי ונינו, מ"כ ביחידת מגלן שנפל בקרב גבורה בכפר עזה.

"אוהב ימים לראות טוב", היה המשפט של רס"מ ישי גרינבאום, שנהרג בקרב בדרום לבנון. "יש מישהו למעלה עם תכנית מסודרת - הכל מתוכנן ולטובה", צוטט סמ"ר מתתיהו (מתי) פרל מבית אל, לוחם שריון שנפל בקרב בצפון רצועת עזה.

בישיבה ציינו את זכרם של ארבעה נופלים נוספים, תלמידי ובוגרי מוסדות אלון מורה: אורי ניסנוביץ', גלעד ניצן,ידידיה אזוגי ומעוז מורל.

"אמור מעט ועשה הרבה", היה המשפט של מעוז מורל. אורי ניסנוביץ' צוטט: "כשיש בשביל מה מנצחים את הגוף", ודבריו של גלעד ניצן היו "במקום שאין אנשים היה איש, במקום שיש אנשים היה ראשון", ולסיום הובא צמד מילים עמוק של ידידיה אזוגי: "בעוז. בענווה".

אליסף פרשן, מנכ"ל מוסדות אלון מורה, אמר: "ביום זה, אנו זוכרים את תלמידינו ובוגרינו הגיבורים שנפלו בעת שעמדו על משמר ארצנו למען עם ישראל. כדרכה של ישיבת אלון מורה, מתוך לימוד התורה ועולם הרוח הם יצאו לקרב בגבורה ובאמונה שלימה בצדקת הדרך והשאירו לנו צוואה חיה, לחיות מאורם. יהי זכרם ברוך".