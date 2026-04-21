סמל אליה גרנות, שאחיו סרן אמתי צבי גרנות ז"ל ששימש מפקד צוות בפלוגת טנקים נפל בקרב על מוצב "נורית" בגבול הצפון במלחמה, השתתף בשיחה עם הרמטכ"ל אייל זמיר של בני משפחות שכולות המשרתים בצה"ל וממשיכים את דרכם של הנופלים.

"אח שלי אמתי, היה מפקד צוות בשיריון, ובאוגוסט 23 עבר לתפוס קו בהר דב. ביום ראשון, 15 באוקטובר פגע בו טיל נ"ט. הוא התארס שבועיים לפני שהוא נפל במלחמה", סיפר גרנות.

הרמטכ"ל השיב "אני בטוח שהוא גאה בך, בערכים שיש בך ושבהרבה מובנים אתם חולקים אותם יחד מהמשפחה ומהבית. החללים נתנו את היקר מכל עבור המדינה. עם ישראל כולו מתאחד ומחבק את המשפחות השכולות".

במפגש השתתפו גם סרן נועם ליבוביץ', אחותו של סמל תומר ליבוביץ' ז"ל, אשר נפל בקרב גבורה על מוצב נחל עוז בבוקר שמחת תורה תשפ"ד וסמל ראשון אלה רם, בתו של רס"ב אלעד רם ז"ל שנפל בקרב בדרום לבנון במהלך מלחמת לבנון השנייה.