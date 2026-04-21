בטקס הקראת שמות חללי מערכות ישראל שנערך הבוקר (שלישי) בהיכל הזיכרון הממלכתי בהר הרצל, נשא שר הביטחון ישראל כ"ץ נאום תקיף ושלח מסר מאיים ישירות להנהגת חיזבאללה.

בפתח דבריו, התייחס השר לקשר ההיסטורי שבין נופלי מלחמת השחרור לחללי המערכה הנוכחית. "בין כל מערכות ישראל מחבר קו ישיר ומובהק: מדינת ישראל עודנה נאבקת על קיומה ועל עתידה - ועצמאותנו אינה עניין שניתן לנו ללא תמורה".

שר הביטחון בחר להשתמש בשפה חריפה וברורה אל מול צמרת חיזבאללה והעומד בראשה, נעים קאסם. "נסראללה הרס את העדה השיעית בלבנון ונעים קאסם יחריב אותה וישלם באובדן בתים ושטח - עד שישלם גם באובדן ראשו כפי שהיה עם קודמו".

כ"ץ ציין כי לבנון תשלם מחיר טריטוריאלי כבד "ממש כמו החמאס ברפיח ובבית חאנון בעזה", והוסיף כי ראשי ציר הרשע "שוכנים יחד בתחתית הגיהינום".

השר הגדיר מחדש את יעדי המערכה בחזית הצפונית, תוך שילוב של לחץ צבאי ומהלכים דיפלומטיים. הוא הבהיר כי ישראל מצפה מלבנון לאכוף את הריבונות בשטחה. "אם ממשלת לבנון תוסיף לא לעמוד בהתחייבותה - צה"ל יעשה זאת בהמשך הפעילות הצבאית".